Эль-Паис

Испания выделяет Украине €1 млрд на американское оружие для ВСУ

Киев • УНН

 • 5388 просмотра

Испания выделит 1 миллиард евро на закупку американской военной техники для Украины, сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Мадрид.

Испания выделяет Украине €1 млрд на американское оружие для ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский и Король Испании Фелипе VI

Испания объявила о выделении значительного финансового пакета в размере около 1 миллиарда евро, который будет направлен на закупку американской военной техники для нужд Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Мадрид. Об этом пишет УНН со ссылкой на El Pais.

Детали

Президент Владимир Зеленский в рамках своего европейского турне прибыл в Испанию с официальным визитом, целью которого является усиление военной поддержки для противодействия российской агрессии. Он прибыл в Мадрид из Франции и Греции.

Как заявил глава МИД Хосе Мануэль Альбарес, Испания внесет около 1 миллиарда евро через механизм PURL для финансирования закупки военного оборудования из Соединенных Штатов, предназначенного для использования украинской армией. Дополнительно Испания продолжит финансирование нелетальной помощи, такой как генераторы, для поддержки энергетической инфраструктуры Украины перед зимой.

Германия выделяет 150 миллионов евро на американское вооружение для Украины15.11.25, 05:21 • 7112 просмотров

Программа визита Зеленского, который начался со встречи в Конгрессе, включает переговоры с представителями испанской оружейной промышленности, аудиенцию у Короля Фелипе VI и встречу с премьер-министром Педро Санчесом. Ожидается, что именно с Санчесом президент финализирует соглашение об оплате Испанией американского оружия.

После Испании Президент Зеленский планирует посетить Турцию, чтобы "активизировать переговоры" с Москвой.

Эстония выделяет Украине 3,5 млн евро на приобретение систем Starlink в рамках ИТ-коалиции15.11.25, 12:48 • 4361 просмотр

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
