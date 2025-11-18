Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
Київ • УНН
Іспанія виділить 1 мільярд євро на закупівлю американської військової техніки для України, повідомив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Мадрида.
Іспанія оголосила про виділення значного фінансового пакета в розмірі близько 1 мільярда євро, який буде спрямований на закупівлю американської військової техніки для потреб України. Про це повідомив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Мадрида. Про це пише УНН із посиланням на El Pais.
Деталі
Президент Володимир Зеленський у рамках свого європейського турне прибув до Іспанії з офіційним візитом, метою якого є посилення військової підтримки для протидії російській агресії. Він прибув до Мадрида з Франції та Греції.
Як заявив глава МЗС Хосе Мануель Альбарес, Іспанія внесе близько 1 мільярда євро через механізм PURL для фінансування закупівлі військового обладнання зі Сполучених Штатів, призначеного для використання українською армією. Додатково Іспанія продовжить фінансування нелетальної допомоги, такої як генератори, для підтримки енергетичної інфраструктури України перед зимою.
Німеччина виділяє 150 мільйонів євро на американське озброєння для України15.11.25, 05:21 • 7113 переглядiв
Програма візиту Зеленського, який розпочався із зустрічі в Конгресі, включає переговори з представниками іспанської збройової промисловості, аудієнцію в Короля Феліпе VI та зустріч із прем'єр-міністром Педро Санчесом. Очікується, що саме з Санчесом президент фіналізує угоду про оплату Іспанією американської зброї.
Після Іспанії Президент Зеленський планує відвідати Туреччину, щоб "активізувати переговори" з москвою.
Естонія виділяє Україні 3,5 млн євро на придбання систем Starlink у рамках ІТ-коаліції15.11.25, 12:48 • 4364 перегляди