Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – Зеленський

$42.070.02
48.790.20
ukenru
19:06 • 1068 перегляди
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – ЗеленськийVideo
18:35 • 5412 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
16:46 • 16067 перегляди
Укренерго запроваджує погодинні відключення світла на всю середу, 19 листопада
Ексклюзив
14:29 • 25609 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
14:10 • 36300 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
14:05 • 22125 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
18 листопада, 12:54 • 23989 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
18 листопада, 11:49 • 25948 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 25618 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
18 листопада, 07:59 • 31720 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
82%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo18 листопада, 10:02 • 32496 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ18 листопада, 10:16 • 29780 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 11689 перегляди
У Cloudflare прокоментували глобальний збій, що вплинув на безліч сайтів: що сказали13:52 • 10500 перегляди
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 14:26 • 19601 перегляди
Публікації
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 14:26 • 19829 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Ексклюзив
14:10 • 36302 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 88984 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 118919 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 109893 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Педро Санчес
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іспанія
Туреччина
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"16:06 • 4152 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto16:02 • 4422 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 11813 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ18 листопада, 10:16 • 29947 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo18 листопада, 10:02 • 32657 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Серіали
Опалення
IRIS-T

Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – Зеленський

Київ • УНН

 • 1066 перегляди

Іспанія надаватиме Україні щорічну підтримку в розмірі 1 мільярда євро в рамках двосторонньої безпекової угоди. Також виділено новий оборонний пакет на 300 мільйонів євро та економічну допомогу на 200 мільйонів євро.

Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про результати зустрічі з Прем’єр-міністром Іспанії, підкресливши досягнення ключових домовленостей в оборонній та економічній сферах. Зокрема, Іспанія підтвердила готовність надавати Україні щорічну підтримку в розмірі одного мільярда євро в рамках двосторонньої безпекової угоди, а також виділила нові фінансові та оборонні пакети. Про це Зеленський написав у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Згідно з повідомленням Президента у Telegram-каналі, значну увагу під час зустрічі було приділено оборонній взаємодії. Окрім гарантованої щорічної підтримки в 1 млрд євро, Іспанія надає новий пакет оборонної допомоги на 300 млн євро, який, зокрема, включає ракети для систем протиповітряної оборони.

Крім прямої військової допомоги, були узгоджені додаткові фінансові механізми:

  • PURL: Іспанія готова внести 100 мільйонів євро у програму PURL, кошти якої спрямовуються на закупівлю ракет для української ППО.
    • Економічний пакет: Україні буде надано економічний пакет на 200 мільйонів євро, частина з яких призначена для підтримки енергетичного сектору, що постраждав від російських ударів.
      • Програма SAFE: Додатково понад 200 мільйонів євро буде спрямовано через програму SAFE на спільну оборонну роботу.

        Президент Зеленський подякував Іспанії за "принципову підтримку" і назвав ці домовленості "відчутним і правильним прикладом для інших європейських держав".

        Загальний обсяг пакета – 300 мільйонів євро, і це суттєво допоможе. Дякую Іспанії, Педро Санчесу за підтримку України, наших людей, нашої незалежності від початку повномасштабної війни. І це принципова підтримка 

        – підсумував Зеленський.

        Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ 18.11.25, 16:05 • 22119 переглядiв

        Степан Гафтко

        ПолітикаНовини Світу
        Державний бюджет
        Енергетика
        Соціальна мережа
        Воєнний стан
        Війна в Україні
        Відключення світла
        Блекаут 
        Електроенергія
        Педро Санчес
        Іспанія
        Володимир Зеленський
        Україна