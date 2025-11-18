Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про результати зустрічі з Прем’єр-міністром Іспанії, підкресливши досягнення ключових домовленостей в оборонній та економічній сферах. Зокрема, Іспанія підтвердила готовність надавати Україні щорічну підтримку в розмірі одного мільярда євро в рамках двосторонньої безпекової угоди, а також виділила нові фінансові та оборонні пакети. Про це Зеленський написав у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Згідно з повідомленням Президента у Telegram-каналі, значну увагу під час зустрічі було приділено оборонній взаємодії. Окрім гарантованої щорічної підтримки в 1 млрд євро, Іспанія надає новий пакет оборонної допомоги на 300 млн євро, який, зокрема, включає ракети для систем протиповітряної оборони.

Крім прямої військової допомоги, були узгоджені додаткові фінансові механізми:

Президент Зеленський подякував Іспанії за "принципову підтримку" і назвав ці домовленості "відчутним і правильним прикладом для інших європейських держав".

Загальний обсяг пакета – 300 мільйонів євро, і це суттєво допоможе. Дякую Іспанії, Педро Санчесу за підтримку України, наших людей, нашої незалежності від початку повномасштабної війни. І це принципова підтримка