Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – Зеленський
Київ • УНН
Іспанія надаватиме Україні щорічну підтримку в розмірі 1 мільярда євро в рамках двосторонньої безпекової угоди. Також виділено новий оборонний пакет на 300 мільйонів євро та економічну допомогу на 200 мільйонів євро.
Президент Володимир Зеленський повідомив про результати зустрічі з Прем’єр-міністром Іспанії, підкресливши досягнення ключових домовленостей в оборонній та економічній сферах. Зокрема, Іспанія підтвердила готовність надавати Україні щорічну підтримку в розмірі одного мільярда євро в рамках двосторонньої безпекової угоди, а також виділила нові фінансові та оборонні пакети. Про це Зеленський написав у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Згідно з повідомленням Президента у Telegram-каналі, значну увагу під час зустрічі було приділено оборонній взаємодії. Окрім гарантованої щорічної підтримки в 1 млрд євро, Іспанія надає новий пакет оборонної допомоги на 300 млн євро, який, зокрема, включає ракети для систем протиповітряної оборони.
Крім прямої військової допомоги, були узгоджені додаткові фінансові механізми:
- PURL: Іспанія готова внести 100 мільйонів євро у програму PURL, кошти якої спрямовуються на закупівлю ракет для української ППО.
- Економічний пакет: Україні буде надано економічний пакет на 200 мільйонів євро, частина з яких призначена для підтримки енергетичного сектору, що постраждав від російських ударів.
- Програма SAFE: Додатково понад 200 мільйонів євро буде спрямовано через програму SAFE на спільну оборонну роботу.
Президент Зеленський подякував Іспанії за "принципову підтримку" і назвав ці домовленості "відчутним і правильним прикладом для інших європейських держав".
Загальний обсяг пакета – 300 мільйонів євро, і це суттєво допоможе. Дякую Іспанії, Педро Санчесу за підтримку України, наших людей, нашої незалежності від початку повномасштабної війни. І це принципова підтримка
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ 18.11.25, 16:05 • 22119 переглядiв