Испанский Верховный суд взял под стражу бывшего министра транспорта из-за коррупционного скандала

Верховный суд Испании принял решение о заключении под стражу экс-министра транспорта Хосе Луиса Абалоса, фигуранта масштабного коррупционного дела, которое уже несколько месяцев подрывает позиции правительства Педро Санчеса. Судьи указывают на существование риска бегства чиновника, ранее занимавшего высокую должность в Социалистической партии. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно постановлению, которое цитирует Reuters, Абалос должен быть заключен под стражу, поскольку суд "видит риск попытки избежать правосудия". На прошлой неделе антикоррупционная прокуратура заявила, что потребует для него 24 года тюремного заключения.

Следствие считает, что Абалос, его бывший помощник Кольдо Гарсия и связанный с ними бизнесмен фальсифицировали государственные контракты на поставки медицинских товаров, в частности масок, во время пандемии COVID-19. Именно в тот период Абалос входил в состав правительства.

Несмотря на обвинения, и Абалос, и Гарсия отрицают какие-либо нарушения и настаивают на своей непричастности.

