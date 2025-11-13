Суд ЕС поддержал амнистию для каталонских сепаратистов

$42.040.02
48.650.04
ukenru
11:45 • 1666 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
11:14 • 17377 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
09:10 • 19481 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 24608 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00 • 28447 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 30171 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 25950 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 21415 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
12 ноября, 15:53 • 55148 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 78826 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Бриллиантовая брошь Наполеона, потерянная под Ватерлоо, продана за $4,4 млнPhoto13 ноября, 06:58 • 16139 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже08:23 • 14623 просмотра
Женщина 18 лет скрывала тело дочери в квартире: в прокуратуре раскрыли деталиPhotoVideo09:06 • 14293 просмотра
Оккупанты в Крыму снесли уникальный мозаичный комплекс на территории бывшего санатория "Мисхор"Photo10:39 • 6240 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 17566 просмотра
публикации
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
11:14 • 17402 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 17687 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже08:23 • 14751 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 90186 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода12 ноября, 11:10 • 108805 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Тимур Миндич
Урсула фон дер Ляйен
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Крым
Запорожская область
Херсонская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 46704 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 47076 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 37452 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 76170 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 76018 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Бильд
Грибы
Золото

Суд ЕС поддержал амнистию для каталонских сепаратистов

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Дин Шпильманн – советник Верховного суда ЕС заявил, что испанский закон об амнистии для участников каталонского сепаратистского движения не противоречит праву ЕС. Это решение поддержало правительство Педро Санчеса, которое опиралось на закон для сохранения власти.

Суд ЕС поддержал амнистию для каталонских сепаратистов

Советник Верховного суда Европейского Союза Дин Шпильманн заявил, что испанский закон об амнистии для участников каталонского сепаратистского движения не противоречит праву ЕС и является частью процесса политического примирения. Это решение стало серьезной поддержкой для правительства Педро Санчеса, который опирался на закон, чтобы сохранить власть. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Рекомендация Шпильманна, которую судьи ЕС обычно учитывают, фактически легитимизирует испанскую амнистию, принятую в прошлом году парламентом. Закон стал результатом договоренностей между Социалистической партией премьера Педро Санчеса и каталонскими сепаратистскими силами – именно эти голоса позволили Санчесу сформировать правительство в 2023 году, несмотря на сопротивление консервативной оппозиции.

Каталонская партия "Хунтс" выходит из коалиции Санчеса из-за невыполненных обещаний27.10.25, 17:37 • 4137 просмотров

Амнистия распространяется на более чем 300 человек, причастных к каталонскому сепаратистскому движению с 2011 года, в частности к событиям вокруг референдума 2017-го.

Каталония (темно-зеленый цвет) в составе Испании (светло-зеленый)
Каталония (темно-зеленый цвет) в составе Испании (светло-зеленый)

Похоже, что он был принят в подлинном контексте политического и социального примирения и не является самоамнистией

– отметил Шпильманн.

Министр юстиции Испании Феликс Боланьос назвал выводы прокурора подтверждением соответствия закона нормам ЕС: "Мы очень довольны выводами генерального прокурора, поскольку он утверждает, что закон об амнистии соответствует европейскому праву".

Верховный суд Испании открывает дело о терроризме против бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона29.02.24, 19:49 • 34071 просмотр

Шпильманн также подчеркнул, что применение амнистии к случаям хищения не противоречит европейскому законодательству. Это может помочь бывшему лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону, который находится в изгнании в Бельгии.

Карлес Пучдемон
Карлес Пучдемон

Несмотря на это, испанский судья по его делу настаивает, что амнистия не охватывает обвинения в хищении около 5 миллионов евро, потраченных на организацию незаконного референдума.

Бывший глава Каталонии Пучдемон внезапно вернулся в Барселону: что известно08.08.24, 17:03 • 26983 просмотра

Пучдемон, который отрицает обвинения, уже приветствовал рекомендацию Шпильманна, заявив, что она разоблачила "стратегию проволочек и манипуляций", направленную на блокирование действия закона. Его партия "Хунтс" недавно прекратила поддержку правительства Санчеса, обвинив его в затягивании выполнения амнистии, что еще больше усложнило работу левой коалиции в парламенте.

Напомним

Конституционный суд Испании в июне подтвердил законность амнистии каталонских сепаратистов 2017 года. Это решение позволило Педро Санчесу сохранить пост премьер-министра.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Карлес Пуигдемонт
Reuters
Европейский Союз
Бельгия
Испания