Суд ЕС поддержал амнистию для каталонских сепаратистов
Киев • УНН
Дин Шпильманн – советник Верховного суда ЕС заявил, что испанский закон об амнистии для участников каталонского сепаратистского движения не противоречит праву ЕС. Это решение поддержало правительство Педро Санчеса, которое опиралось на закон для сохранения власти.
Советник Верховного суда Европейского Союза Дин Шпильманн заявил, что испанский закон об амнистии для участников каталонского сепаратистского движения не противоречит праву ЕС и является частью процесса политического примирения. Это решение стало серьезной поддержкой для правительства Педро Санчеса, который опирался на закон, чтобы сохранить власть. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Рекомендация Шпильманна, которую судьи ЕС обычно учитывают, фактически легитимизирует испанскую амнистию, принятую в прошлом году парламентом. Закон стал результатом договоренностей между Социалистической партией премьера Педро Санчеса и каталонскими сепаратистскими силами – именно эти голоса позволили Санчесу сформировать правительство в 2023 году, несмотря на сопротивление консервативной оппозиции.
Каталонская партия "Хунтс" выходит из коалиции Санчеса из-за невыполненных обещаний27.10.25, 17:37 • 4137 просмотров
Амнистия распространяется на более чем 300 человек, причастных к каталонскому сепаратистскому движению с 2011 года, в частности к событиям вокруг референдума 2017-го.
Похоже, что он был принят в подлинном контексте политического и социального примирения и не является самоамнистией
Министр юстиции Испании Феликс Боланьос назвал выводы прокурора подтверждением соответствия закона нормам ЕС: "Мы очень довольны выводами генерального прокурора, поскольку он утверждает, что закон об амнистии соответствует европейскому праву".
Верховный суд Испании открывает дело о терроризме против бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона29.02.24, 19:49 • 34071 просмотр
Шпильманн также подчеркнул, что применение амнистии к случаям хищения не противоречит европейскому законодательству. Это может помочь бывшему лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону, который находится в изгнании в Бельгии.
Несмотря на это, испанский судья по его делу настаивает, что амнистия не охватывает обвинения в хищении около 5 миллионов евро, потраченных на организацию незаконного референдума.
Бывший глава Каталонии Пучдемон внезапно вернулся в Барселону: что известно08.08.24, 17:03 • 26983 просмотра
Пучдемон, который отрицает обвинения, уже приветствовал рекомендацию Шпильманна, заявив, что она разоблачила "стратегию проволочек и манипуляций", направленную на блокирование действия закона. Его партия "Хунтс" недавно прекратила поддержку правительства Санчеса, обвинив его в затягивании выполнения амнистии, что еще больше усложнило работу левой коалиции в парламенте.
Напомним
Конституционный суд Испании в июне подтвердил законность амнистии каталонских сепаратистов 2017 года. Это решение позволило Педро Санчесу сохранить пост премьер-министра.