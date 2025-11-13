Суд ЄС підтримав амністію для каталонських сепаратистів

Радник Верховного суду Європейського Союзу Дін Шпільманн заявив, що іспанський закон про амністію для учасників каталонського сепаратистського руху не суперечить праву ЄС і є частиною процесу політичного примирення. Це рішення стало серйозною підтримкою для уряду Педро Санчеса, який спирався на закон, аби зберегти владу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Рекомендація Шпільмана, яку судді ЄС зазвичай враховують, фактично легітимізує іспанську амністію, ухвалену минулого року парламентом. Закон став результатом домовленостей між Соціалістичною партією прем’єра Педро Санчеса та каталонськими сепаратистськими силами – саме ці голоси дозволили Санчесу сформувати уряд у 2023 році, попри спротив консервативної опозиції.

Каталонська партія "Хунтс" йде з коаліції Санчеса через невиконані обіцянки

Амністія поширюється на понад 300 осіб, причетних до каталонського сепаратистського руху з 2011 року, зокрема до подій навколо референдуму 2017-го.

Каталонія (темно зелений колір) у складі Іспанії (світло зелений)

Схоже, що його було прийнято в справжньому контексті політичного та соціального примирення і не є самоамністією – зазначив Шпільманн.

Міністр юстиції Іспанії Фелікс Боланос назвав висновки прокурора підтвердженням відповідності закону нормам ЄС: "Ми дуже задоволені висновками генерального прокурора, оскільки він стверджує, що закон про амністію відповідає європейському праву".

Верховний суд Іспанії відкриває справу про тероризм проти колишнього глави Каталонії Карлеса Пучдемона

Шпільманн також підкреслив, що застосування амністії до випадків розкрадання не суперечить європейському законодавству. Це може допомогти колишньому лідеру Каталонії Карлесу Пучдемону, який перебуває у вигнанні в Бельгії.

Карлес Пучдемон

Попри це, іспанський суддя у його справі наполягає, що амністія не охоплює звинувачення у розкраданні близько 5 мільйонів євро, витрачених на організацію незаконного референдуму.

Колишній глава Каталонії Пучдемон раптово повернувся в Барселону: що відомо

Пучдемон, який заперечує звинувачення, уже привітав рекомендацію Шпільмана, заявивши, що вона викрила "стратегію зволікання та маніпуляцій", спрямовану на блокування дії закону. Його партія "Хунтс" нещодавно припинила підтримку уряду Санчеса, звинувативши його у затягуванні виконання амністії, що ще більше ускладнило роботу лівої коаліції в парламенті.

Нагадаємо

Конституційний суд Іспанії у червні підтвердив законність амністії каталонських сепаратистів 2017 року. Це рішення дозволило Педро Санчесу зберегти посаду прем'єр-міністра.