Верховний суд Іспанії відкриває справу про тероризм проти колишнього глави Каталонії Карлеса Пучдемона

Верховний суд Іспанії оголосив про початок розслідування щодо лідера руху за незалежність Каталонії Карлеса Пучдемона, який нині проживає у вигнанні в Бельгії, за звинуваченням у "тероризмі", пов'язаному з акціями, проведеними сепаратистською групою під назвою Tsunami Democràtic 2019 року.

Про це повідомляє УНН з посиланням на El Mundo та Publico.

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Кримінальна палата Верховного суду Іспанії одноголосно погодилася відкрити справу для розслідування і, за необхідності, переслідування колишнього президента Каталонського Женералітату Карлеса Пучдемона, нині депутата Європарламенту, і члена Каталонського парламенту Рубена Вагенсберга за терористичні злочини у зв'язку з фактами, розслідуваними в рамках справи "Демократичного цунамі".

Оголошення про розслідування було зроблено в той момент, коли іспанський уряд і партія Пучдемона ведуть переговори про закон про амністію для сепаратистів, які брали участь у спробі відокремлення Каталонії у 2017 році - одній із найважчих політичних криз у сучасній Іспанії.

Карлес Пучдемон відреагував на відкриття у Верховному суді, висміявши це судове рішення.

Думаю, все, що мені зараз потрібно, - це секретний рахунок у Панамі - заявив колишній президент Женералітату, який переховується від іспанського правосуддя.

Не дозволяйте реальності зіпсувати гарне звинувачення - додав він.

Магістрат Національної судової палати, яка займається розслідуванням злочинів, пов'язаних із тероризмом, звернувся до суду з проханням про вжиття заходів у зв'язку з "доказами, які, на його думку, підтверджують участь" Пучдемона і Вагенсберга "в розслідуваних подіях".

Суд не сумнівається, що факти, які ставлять за провину демократичній платформі "Цунамі", "включені до складу злочину тероризму", і містить щонайменше десяток вироків про вуличний тероризм, що закріплює його доктрину щодо цього злочину. - пише publico.es.

Нагадаємо

У листопаді 2023 року, у парламенті Іспанії в середу розпочали обговорення нового терміну повноважень прем'єр-міністра країни Педро Санчеса, який виконує обов'язки прем'єр-міністра країни, пропозиція якого про амністію каталонським сепаратистам в обмін на підтримку викликала протести.

Через рекордну посуху, внаслідок якої рівень води у водосховищах упав нижче за 16% місткості, Каталонія оголосила надзвичайну ситуацію в Барселоні та прилеглих районах, вимагаючи від жителів скоротити використання води на 5%, а від фермерів - на 80%.