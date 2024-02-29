Верховный суд Испании открывает дело о терроризме против бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона
Киев • УНН
Верховный суд Испании открыл дело о терроризме против бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона в связи с действиями сепаратистской группировки Tsunami Democràtic в 2019 году.
Верховный суд Испании объявил о начале расследования в отношении лидера движения за независимость Каталонии Карлеса Пучдемона, ныне проживающего в изгнании в Бельгии, по обвинению в "терроризме", связанном с акциями, проведенными сепаратистской группой под названием Tsunami Democràtic в 2019 году.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на El Mundo и Publico.
Детали
Уголовная палата Верховного суда Испании единогласно согласилась открыть дело для расследования и, при необходимости, преследования бывшего президента Каталонского Женералитата Карлеса Пучдемона, в настоящее время депутата Европарламента, и члена Каталонского парламента Рубена Вагенсберга за террористические преступления в связи с фактами, расследованными в рамках дела "Демократического цунами".
Объявление о расследовании было сделано в тот момент, когда испанское правительство, партия Пучдемона ведут переговоры о законе об амнистии для сепаратистов, участвовавших в попытке отделения Каталонии в 2017 году - одном из самых тяжелых политических кризисов в современной Испании.
Карлес Пучдемон отреагировал на открытие в Верховном суде, высмеяв это судебное решение.
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Магистрат Национальной судебной палаты, которая занимается расследованием преступлений, связанных с терроризмом, обратился в суд с просьбой о принятии мер в связи с "доказательствами, которые, по его мнению, подтверждают участие" Пучдемона и Вагенсберга "в расследуемых событиях".
Суд не сомневается, что факты, вменяемые демократической платформе "Цунами", "включены в состав преступления терроризма" и включает в себя не менее десятка приговоров об уличном терроризме, что закрепляет его доктрину в отношении этого преступления.
Напомним
В ноябре 2023 года, в парламенте Испании в среду начали обсуждение нового срока полномочий исполняющего обязанности премьер-министра страны Педро Санчеса, предложение которого об амнистии каталонским сепаратистам в обмен на поддержку вызвало протесты.
Из-за рекордной засухи, в результате которой уровень воды в водохранилищах упал ниже 16% емкости, Каталония объявила чрезвычайную ситуацию в Барселоне и прилегающих районах, требуя от жителей сократить использование воды на 5%, а от фермеров - на 80%.
Верховный суд Испании открывает дело о терроризме против бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона
Верховный суд Испании открыл дело о терроризме против бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона в связи с действиями сепаратистской группировки Tsunami Democràtic в 2019 году.
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