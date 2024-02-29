Верховный суд Испании открывает дело о терроризме против бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
  •  87199 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
  •  104161 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
  •  101448 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
  •  107087 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
  •  114438 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  144364 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  158773 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Эксклюзив
Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
28.02.24  •  154029 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

Эксклюзив
Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
28.02.24  •  152071 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

Эксклюзив
Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
28.02.24  •  144757 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Верховный суд Испании открывает дело о терроризме против бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона

Верховный суд Испании открывает дело о терроризме против бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 17:49  •  15224 просмотра

Read in English

Верховный суд Испании открыл дело о терроризме против бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона в связи с действиями сепаратистской группировки Tsunami Democràtic в 2019 году.

Верховный суд Испании объявил о начале расследования в отношении лидера движения за независимость Каталонии Карлеса Пучдемона, ныне проживающего в изгнании в Бельгии, по обвинению в "терроризме", связанном с акциями, проведенными сепаратистской группой под названием Tsunami Democràtic в 2019 году.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на El Mundo и Publico.

Детали

Уголовная палата Верховного суда Испании единогласно согласилась открыть дело для расследования и, при необходимости, преследования бывшего президента Каталонского Женералитата Карлеса Пучдемона, в настоящее время депутата Европарламента, и члена Каталонского парламента Рубена Вагенсберга за террористические преступления в связи с фактами, расследованными в рамках дела "Демократического цунами".

Объявление о расследовании было сделано в тот момент, когда испанское правительство, партия Пучдемона ведут переговоры о законе об амнистии для сепаратистов, участвовавших в попытке отделения Каталонии в 2017 году - одном из самых тяжелых политических кризисов в современной Испании.

Image

Карлес Пучдемон отреагировал на открытие в Верховном суде, высмеяв это судебное решение.

Думаю, все, что мне сейчас нужно, - это секретный счет в Панаме

- заявил бывший президент Женералитата, скрывающийся от испанского правосудия.

Не позволяйте реальности испортить хорошее обвинение

- добавил он.

Магистрат Национальной судебной палаты, которая занимается расследованием преступлений, связанных с терроризмом, обратился в суд с просьбой о принятии мер в связи с "доказательствами, которые, по его мнению, подтверждают участие" Пучдемона и Вагенсберга "в расследуемых событиях".

Суд не сомневается, что факты, вменяемые демократической платформе "Цунами", "включены в состав преступления терроризма" и включает в себя не менее десятка приговоров об уличном терроризме, что закрепляет его доктрину в отношении этого преступления.

– пишет publico.es.

Напомним

В ноябре 2023 года, в парламенте Испании в среду начали обсуждение нового срока полномочий исполняющего обязанности премьер-министра страны Педро Санчеса, предложение которого об амнистии каталонским сепаратистам в обмен на поддержку вызвало протесты.

Из-за рекордной засухи, в результате которой уровень воды в водохранилищах упал ниже 16% емкости, Каталония объявила чрезвычайную ситуацию в Барселоне и прилегающих районах, требуя от жителей сократить использование воды на 5%, а от фермеров - на 80%.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Верховний суд Іспанії відкриває справу про тероризм проти колишнього глави Каталонії Карлеса Пучдемона
Spain's Supreme Court opens terrorism case against former Catalan head Carles Puigdemont
Новости по теме

Верховный суд Испании открывает дело о терроризме против бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона

Верховный суд Испании открыл дело о терроризме против бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона в связи с действиями сепаратистской группировки Tsunami Democràtic в 2019 году.

Новости Мира •   •  15224 просмотра
Верховный суд Испании открывает дело о терроризме против бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона

Есть новые оборонные соглашения, новые пакеты помощи: Зеленский подвел итоги визитов в Балканские страны

Зеленский подвел итоги своих визитов в Европу, заявляя о новых оборонных соглашениях и пакетах помощи, а также договоренностях о совместном производстве с партнерами.

Война •   •  21180 просмотра
Есть новые оборонные соглашения, новые пакеты помощи: Зеленский подвел итоги визитов в Балканские страны

Bloomberg: США и Британия обсудили угрозу вмешательства в выборы со стороны рф

Соединенные Штаты и Великобритания обсудили риски безопасности и потенциальное вмешательство России в их будущие выборы.

Новости Мира •   •  15368 просмотра
Bloomberg: США и Британия обсудили угрозу вмешательства в выборы со стороны рф

В ООН опубликовали отчет о преступлениях рф в Крыму: Лубинец считает, что в отчете не освещены некоторые нарушения прав человека

Доклад ООН о нарушении прав человека в Крыму осветил такие вопросы, как принудительная паспортизация и мобилизация со стороны России, но не полностью осветил такие нарушения, как незаконное перемещение украинских детей, по словам украинского омбудсмена.

Война •   •  18366 просмотра
В ООН опубликовали отчет о преступлениях рф в Крыму: Лубинец считает, что в отчете не освещены некоторые нарушения прав человека

Харьковская, Донецкая и Херсонская области наиболее загрязнены взрывоопасными предметами - ГСЧС

Руководитель департамента гуманитарного разминирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям определил Харьковскую, Донецкую и Херсонскую области как наиболее взрывоопасные регионы в Украине.

Война •   •  15707 просмотра
Харьковская, Донецкая и Херсонская области наиболее загрязнены взрывоопасными предметами - ГСЧС

россияне атаковали Никопольщину дронами и артиллерией: ранен 72-летний мужчина

Российские войска обстреляли Никопольский район из артиллерии и беспилотников-камикадзе 29 февраля, ранив 72-летнего местного жителя.

Война •   •  15268 просмотра
россияне атаковали Никопольщину дронами и артиллерией: ранен 72-летний мужчина

Эффективность работы украинских АЭС впервые в истории достигла 100% - Минэнерго

Украинские атомные электростанции достигли рекордного 100% коэффициента использования мощности во время отопительного сезона.

Экономика •   •  16346 просмотра
Эффективность работы украинских АЭС впервые в истории достигла 100% - Минэнерго

Сырский проверил слаженность и взаимодействие подразделений на Авдеевском и Кураховском направлениях

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины посетил передовые позиции на Авдеевском и Кураховском направлениях, где проверил работу связи и пунктов управления подразделений.

Война •   •  17330 просмотра
Сырский проверил слаженность и взаимодействие подразделений на Авдеевском и Кураховском направлениях

За два месяца Минфин привлек более миллиарда долларов финпомощи от партнеров

За первые два месяца 2024 года Украина получила $1,2 млрд грантов и льготного финансирования от международных партнеров, таких как Япония, Норвегия и Испания, причем большинство средств было направлено на социальные расходы через проекты Всемирного банка.

Война •   •  20618 просмотра
За два месяца Минфин привлек более миллиарда долларов финпомощи от партнеров

Конкуренция за квалифицированные кадры подталкивает зарплаты в Украине выше уровня инфляции - НБУ

Компании сталкиваются с трудностями в поиске квалифицированных специалистов, что подталкивает рост заработной платы выше уровня инфляции.

Экономика •   •  17670 просмотра
Конкуренция за квалифицированные кадры подталкивает зарплаты в Украине выше уровня инфляции - НБУ