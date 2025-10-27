$42.000.10
Каталонська партія "Хунтс" йде з коаліції Санчеса через невиконані обіцянки

Київ • УНН

 • 1182 перегляди

Партія "Хунтс", союзник прем'єра Іспанії Педро Санчеса, вирішила розірвати відносини з правлячою партією через невиконання обіцянок щодо повноважень Каталонії, мовної політики та амністії. Лідер "Хунтс" Карлес Пучдемон анонсував голосування членів партії щодо остаточного рішення.

Каталонська партія "Хунтс" йде з коаліції Санчеса через невиконані обіцянки

Союзник прем’єра Іспанії Педро Санчеса, партія "Хунтс", заявила, що йде з коаліції через нездійснені обіцянки щодо повноважень Каталонії, мовної політики та амністії для лідерів руху за незалежність. Лідер Junts Карлес Пучдемон анонсував голосування членів партії щодо остаточного рішення, пише УНН із посиланням на EurActiv.

Деталі

Каталонський союзник прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, партія "Хунтс", у понеділок вирішила "одностайно розірвати відносини" з правлячою Соціалістичною робітничою партією (ІСРП) через "невиконані обіцянки", дані в обмін на підтримку переобрання іспанського прем'єр-міністра у 2023 році

- пише видання.

Під час партійних зборів у Перпіньяні, Франція, президент партії Карлес Пучдемон оголосив про розрив із партією прем’єра Санчеса. Основною причиною він назвав нездатність уряду передати Каталонії ключові повноваження щодо міграції, контролю кордонів та оподаткування, включити каталонську мову до списку офіційних мов ЄС та, найважливіше, повністю застосувати суперечливий закон про амністію до звинувачень у розкраданні, які висунуті проти нього, лідера каталонських сепаратистів, що перебуває у вигнанні.

Члени партії Junts у середу та четвер вирішуватимуть, чи підтримувати пропозицію про розрив коаліції з урядом соціалістів.

Доповнення

Верховний суд Іспанії видав ордер на арешт Пучдемона, який проживає у Ватерлоо, Бельгія, за ймовірне нецільове використання 1,6 мільйона євро державних коштів для фінансування невдалого референдуму про незалежність Каталонії 2017 року.

Втім Пучдемон неодноразово оскаржував рішення суду, який постановив, що закон про амністію, що звільняє учасників руху за незалежність Каталонії у період 2012–2023 років, не поширюється на звинувачення у розкраданні. Уряд Санчеса минулого року просунув цей закон в обмін на політичну підтримку партії "Хунтс", семеро депутатів якої наразі складають основу крихкої коаліції.

Нагадаємо

У 2023 році, отримавши підтримку каталонських сепаратистських партій "Хунтс" (Junts) та "Республіканській партія Каталонії" (ERC), а також інших регіональних партій, соціалісти Санчеса (PSOE) заявили, що мають достатньо підтримки, щоб здобути перемогу на голосуванні.

Немає процвітання в розбраті, ми повинні зробити поштовх до співіснування та прощення

 - сказав Санчес законодавцям у Мадриді.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Державний бюджет
Карлес Пучдемон
Каталонія
Педро Санчес
Франція
Бельгія
Іспанія
Мадрид