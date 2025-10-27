Каталонская партия "Хунтс" выходит из коалиции Санчеса из-за невыполненных обещаний

$42.000.10
Эксклюзив
14:34
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
14:25
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
12:53
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
10:46
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Количество боев за сутки уменьшилось почти на треть: Генштаб обновил карту боевых действий 27 октября, 06:18
Saab планирует открыть в Украине завод по производству истребителей Gripen - FT 27 октября, 07:25
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья 27 октября, 09:22
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером Брауном 11:25
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьми 12:28
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1 13:30
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
12:53
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать 25 октября, 09:55
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Виктор Орбан
Владимир Зеленский
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Днепропетровская область
УНН Lite
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьми 12:28
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером Брауном 11:25
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья 27 октября, 09:22
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцо 27 октября, 00:06
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь 25 октября, 11:20
Социальная сеть
Техника
Time (журнал)
Золото
ТикТок

Каталонская партия "Хунтс" выходит из коалиции Санчеса из-за невыполненных обещаний

Киев • УНН

 • 430 просмотра

Партия "Хунтс", союзник премьера Испании Педро Санчеса, решила разорвать отношения с правящей партией из-за невыполнения обещаний относительно полномочий Каталонии, языковой политики и амнистии. Лидер "Хунтс" Карлес Пучдемон анонсировал голосование членов партии по окончательному решению.

Каталонская партия "Хунтс" выходит из коалиции Санчеса из-за невыполненных обещаний

Союзник премьер-министра Испании Педро Санчеса, партия "Хунтс", заявила, что выходит из коалиции из-за невыполненных обещаний относительно полномочий Каталонии, языковой политики и амнистии для лидеров движения за независимость. Лидер Junts Карлес Пучдемон анонсировал голосование членов партии по окончательному решению, пишет УНН со ссылкой на EurActiv.

Подробности

Каталонский союзник премьер-министра Испании Педро Санчеса, партия "Хунтс", в понедельник решила "единогласно разорвать отношения" с правящей Социалистической рабочей партией (ИСРП) из-за "невыполненных обещаний", данных в обмен на поддержку переизбрания испанского премьер-министра в 2023 году.

- пишет издание.

Во время партийного собрания в Перпиньяне, Франция, президент партии Карлес Пучдемон объявил о разрыве с партией премьера Санчеса. Основной причиной он назвал неспособность правительства передать Каталонии ключевые полномочия по миграции, контролю границ и налогообложению, включить каталонский язык в список официальных языков ЕС и, самое важное, полностью применить спорный закон об амнистии к обвинениям в растрате, которые выдвинуты против него, лидера каталонских сепаратистов, находящегося в изгнании.

Члены партии Junts в среду и четверг будут решать, поддерживать ли предложение о разрыве коалиции с правительством социалистов.

Дополнение

Верховный суд Испании выдал ордер на арест Пучдемона, проживающего в Ватерлоо, Бельгия, за предполагаемое нецелевое использование 1,6 миллиона евро государственных средств для финансирования неудачного референдума о независимости Каталонии 2017 года.

Впрочем, Пучдемон неоднократно оспаривал решение суда, который постановил, что закон об амнистии, освобождающий участников движения за независимость Каталонии в период 2012–2023 годов, не распространяется на обвинения в растрате. Правительство Санчеса в прошлом году продвинуло этот закон в обмен на политическую поддержку партии "Хунтс", семь депутатов которой в настоящее время составляют основу хрупкой коалиции.

Напомним

В 2023 году, получив поддержку каталонских сепаратистских партий "Хунтс" (Junts) и "Республиканская партия Каталонии" (ERC), а также других региональных партий, социалисты Санчеса (PSOE) заявили, что имеют достаточно поддержки, чтобы одержать победу на голосовании.

Нет процветания в раздоре, мы должны сделать толчок к сосуществованию и прощению, - сказал Санчес законодателям в Мадриде.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Карлес Пуигдемонт
Каталония
Педро Санчес
Франция
Бельгия
Испания
Мадрид