Каталонская партия "Хунтс" выходит из коалиции Санчеса из-за невыполненных обещаний
Киев • УНН
Партия "Хунтс", союзник премьера Испании Педро Санчеса, решила разорвать отношения с правящей партией из-за невыполнения обещаний относительно полномочий Каталонии, языковой политики и амнистии. Лидер "Хунтс" Карлес Пучдемон анонсировал голосование членов партии по окончательному решению.
Союзник премьер-министра Испании Педро Санчеса, партия "Хунтс", заявила, что выходит из коалиции из-за невыполненных обещаний относительно полномочий Каталонии, языковой политики и амнистии для лидеров движения за независимость. Лидер Junts Карлес Пучдемон анонсировал голосование членов партии по окончательному решению, пишет УНН со ссылкой на EurActiv.
Подробности
Каталонский союзник премьер-министра Испании Педро Санчеса, партия "Хунтс", в понедельник решила "единогласно разорвать отношения" с правящей Социалистической рабочей партией (ИСРП) из-за "невыполненных обещаний", данных в обмен на поддержку переизбрания испанского премьер-министра в 2023 году.
Во время партийного собрания в Перпиньяне, Франция, президент партии Карлес Пучдемон объявил о разрыве с партией премьера Санчеса. Основной причиной он назвал неспособность правительства передать Каталонии ключевые полномочия по миграции, контролю границ и налогообложению, включить каталонский язык в список официальных языков ЕС и, самое важное, полностью применить спорный закон об амнистии к обвинениям в растрате, которые выдвинуты против него, лидера каталонских сепаратистов, находящегося в изгнании.
Члены партии Junts в среду и четверг будут решать, поддерживать ли предложение о разрыве коалиции с правительством социалистов.
Дополнение
Верховный суд Испании выдал ордер на арест Пучдемона, проживающего в Ватерлоо, Бельгия, за предполагаемое нецелевое использование 1,6 миллиона евро государственных средств для финансирования неудачного референдума о независимости Каталонии 2017 года.
Впрочем, Пучдемон неоднократно оспаривал решение суда, который постановил, что закон об амнистии, освобождающий участников движения за независимость Каталонии в период 2012–2023 годов, не распространяется на обвинения в растрате. Правительство Санчеса в прошлом году продвинуло этот закон в обмен на политическую поддержку партии "Хунтс", семь депутатов которой в настоящее время составляют основу хрупкой коалиции.
Напомним
В 2023 году, получив поддержку каталонских сепаратистских партий "Хунтс" (Junts) и "Республиканская партия Каталонии" (ERC), а также других региональных партий, социалисты Санчеса (PSOE) заявили, что имеют достаточно поддержки, чтобы одержать победу на голосовании.
Нет процветания в раздоре, мы должны сделать толчок к сосуществованию и прощению, - сказал Санчес законодателям в Мадриде.