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Конституційний суд Іспанії підтвердив законність амністії каталонських сепаратистів

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Конституційний суд Іспанії підтвердив законність амністії каталонських сепаратистів 2017 року. Це рішення дозволило Педро Санчесу зберегти посаду прем'єр-міністра.

Конституційний суд Іспанії підтвердив законність амністії каталонських сепаратистів

Іспанський конституційний суд у четвер остаточно підтвердив, що амністія осіб, причетних до спроби проголошення незалежності Каталонії у 2017 році, відповідає основному закону. Про це повідомляє Deutsche Welle, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що позов щодо перевірки конституційності помилування для сепаратистів подала опозиційна Народна партія. Амністію два роки тому ініціювали соціалісти з метою отримання підтримки від каталонських політсил. Завдяки цьому маневру Педро Санчез забезпечив собі крісло прем'єр-міністра.

Голосуванням 6 суддів проти 4 служителі Феміди визначили, що апеляція народників буде відхилена. Скасування судових вироків для близько 300 каталонських діячів залишиться чинним. 

Немає в цьому списку лідера руху за незалежність Каталонії Карлеса Пучдемона - він не підлягає амністії через звинувачення у фінансових злочинах, пов'язаних з організацією референдуму.  

Іспанія не очікує жодних наслідків від невиконання цільового показника витрат НАТО у 5%25.06.25, 16:24 • 1970 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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