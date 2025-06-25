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Іспанія не очікує жодних наслідків від невиконання цільового показника витрат НАТО у 5%

Київ • УНН

 • 568 перегляди

Іспанія не прогнозує негативних наслідків через недотримання цільового показника витрат НАТО у 5% ВВП. Уряд країни запевняє, що виконає всі зобов'язання щодо військових спроможностей без досягнення цього рівня.

Іспанія не очікує жодних наслідків від невиконання цільового показника витрат НАТО у 5%

В уряді Іспанії заявили, що не прогнозують жодних негативних наслідків через відмову досягати оборонних витрат на рівні 5% ВВП, які, як очікується, стануть новим орієнтиром країн НАТО на саміті в Гаазі.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Видання наводить коментар міністра економіки Іспанії Карлоса Куерпо про виконання зобов’язань країни перед НАТО.

Іспанія буде відповідальним союзником. Виконання наших зобов’язань і те, що ми є надійним союзником НАТО, не повинно мати жодних наслідків, що забезпечують можливості, які ми взяли на себе і які необхідні для захисту НАТО

- наголосив міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо.

За його словами, країна виконає всі зобов’язання щодо військових спроможностей, навіть якщо витрати не сягнуть 5% ВВП.

Очікується, що під час зустрічі в Гаазі лідери Альянсу підтримають збільшення оборонного бюджету до 5% ВВП у відповідь на вимогу президента США Дональда Трампа, а також через загрозу безпеці європейських країн у зв’язку з вторгненням росії в Україну у 2022 році.

Позицію уряду підтвердив і прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який напередодні заявив, що Мадрид не планує перевищувати рівень у 2,1% ВВП. Він зазначив, що існуючі зобов’язання Іспанії перед НАТО не передбачають потреби у вищих витратах.

Довідка

Поточний орієнтир витрат країн НАТО складає 2% ВВП. Новий цільовий показник у 5%, який лобіюється окремими країнами-членами, офіційно не затверджений, однак активно обговорюється у контексті змін безпекового середовища в Європі 

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Новини Світу
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НАТО
Гаага
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Іспанія
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