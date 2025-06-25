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Испания не ожидает никаких последствий от невыполнения целевого показателя расходов НАТО в 5%

Киев • УНН

 • 402 просмотра

Испания не прогнозирует негативных последствий из-за несоблюдения целевого показателя расходов НАТО в 5% ВВП. Правительство страны уверяет, что выполнит все обязательства по военным возможностям без достижения этого уровня.

Испания не ожидает никаких последствий от невыполнения целевого показателя расходов НАТО в 5%

В правительстве Испании заявили, что не прогнозируют никаких негативных последствий из-за отказа достигать оборонных расходов на уровне 5% ВВП, которые, как ожидается, станут новым ориентиром стран НАТО на саммите в Гааге.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Издание приводит комментарий министра экономики Испании Карлоса Куэрпо о выполнении обязательств страны перед НАТО.

Испания будет ответственным союзником. Выполнение наших обязательств и то, что мы являемся надежным союзником НАТО, не должно иметь никаких последствий, обеспечивающих возможности, которые мы взяли на себя и которые необходимы для защиты НАТО

- подчеркнул министр экономики Испании Карлос Куэрпо.

По его словам, страна выполнит все обязательства по военным возможностям, даже если расходы не достигнут 5% ВВП.

Ожидается, что во время встречи в Гааге лидеры Альянса поддержат увеличение оборонного бюджета до 5% ВВП в ответ на требование президента США Дональда Трампа, а также из-за угрозы безопасности европейских стран в связи с вторжением россии в Украину в 2022 году.

Позицию правительства подтвердил и премьер-министр Испании Педро Санчес, который накануне заявил, что Мадрид не планирует превышать уровень в 2,1% ВВП. Он отметил, что существующие обязательства Испании перед НАТО не предусматривают необходимости в более высоких расходах.

Справка

Текущий ориентир расходов стран НАТО составляет 2% ВВП. Новый целевой показатель в 5%, который лоббируется отдельными странами-членами, официально не утвержден, однако активно обсуждается в контексте изменений среды безопасности в Европе 

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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