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Конституционный суд Испании подтвердил законность амнистии каталонских сепаратистов

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Конституционный суд Испании подтвердил законность амнистии каталонских сепаратистов 2017 года. Это решение позволило Педро Санчесу сохранить пост премьер-министра.

Конституционный суд Испании подтвердил законность амнистии каталонских сепаратистов

Испанский конституционный суд в четверг окончательно подтвердил, что амнистия лиц, причастных к попытке провозглашения независимости Каталонии в 2017 году, соответствует основному закону. Об этом сообщает Deutsche Welle, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что иск о проверке конституционности помилования для сепаратистов подала оппозиционная Народная партия. Амнистию два года назад инициировали социалисты с целью получения поддержки от каталонских политсил. Благодаря этому маневру Педро Санчес обеспечил себе кресло премьер-министра.

Голосованием 6 судей против 4 служители Фемиды определили, что апелляция народников будет отклонена. Отмена судебных приговоров для около 300 каталонских деятелей останется в силе. 

Нет в этом списке лидера движения за независимость Каталонии Карлеса Пучдемона - он не подлежит амнистии из-за обвинений в финансовых преступлениях, связанных с организацией референдума.  

Испания не ожидает никаких последствий от невыполнения целевого показателя расходов НАТО в 5%25.06.25, 16:24 • 1970 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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