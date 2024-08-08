Бывший глава Каталонии Пучдемон внезапно вернулся в Барселону: что известно

Каталонская полиция начала операцию по поиску и аресту лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона после того, как он впервые вернулся в Испанию через семь лет, проведенных в добровольном изгнании. Об этом пишет BBC, передает УНН.

Детали

По прибытии в страну Пучдемон выступил перед многотысячной толпой в Барселоне, а затем снова исчез.

Несмотря на то, что в 2017 году испанский парламент принял закон об амнистии, помиловав тех, кто был причастен к неудачному выступлению за независимость Каталонии, ордер на арест Пучдемона отозван не был.

Неизвестно, как и когда он вернулся в Испанию.

На четверг в каталонском парламенте назначена процедура приведения к должности нового президента региона, что и побудило Пучдемона вернуться.

Левоцентрист Сальвадор Илья станет первым несепаратистским лидером Каталонии за более чем десять лет, после того как партия, выступающая за независимость, не сумела получить большинство голосов на выборах в мае прошлого года.

Моссос д'Эскуадра - каталонская полиция - установила блокпосты в самой Барселоне и на выездах из города в рамках операции Jaula - "клетка" - с целью найти Карлеса Пучдемона, которого утром видели выезжающим с митинга на автомобиле.

Пучдемон покинул Испанию после того, как против него были выдвинуты обвинения, связанные с неудачной попыткой провозглашения независимости Каталонии в 2017 году.

Тогда лидеры Каталонии, выступающие за независимость, включая Пучдемона, организовали референдум, который был признан незаконным конституционным судом Испании, а затем провозгласили независимость региона.

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Вскоре после этого Мадрид ввел в регионе прямое правление, а Пучдемон бежал в Бельгию, где и проводил с тех пор большую часть времени.

В четверг утром Пучдемон выступил перед сотнями сторонников, собравшихся у здания каталонского парламента в Барселоне, незадолго до ожидаемого назначения нового главы каталонского правительства. Он сказал, что вернулся, "чтобы напомнить вам, что мы все еще здесь", и добавил: "Проведение референдума не является и никогда не будет преступлением".

Затем Пучдемон исчез. Многие ожидали, что он появится в здании парламента до 10 утра по местному времени, но его нигде не было видно.

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Согласно сообщениям, полиция использовала слезоточивый газ для разгона сторонников Пучдемона, которые собрались у здания парламента. Игнасио Гаррига из национально-консервативной партии Vox, которая выступает против независимости Каталонии, заявил, что партия "сделает все необходимое, чтобы Пучдемон был арестован".

BBC отмечает, что некоторые испанские комментаторы удивляются по поводу того, что полиция не смогла арестовать Пучдемона, хотя он объявил о своем возвращении в Каталонию еще в начале этой недели.

В четверг региональная полиция Каталонии заявила, что один из ее сотрудников арестован по подозрению в том, что он помог Пучдемону скрыться после выступления на митинге в Барселоне. Как сообщают испанские СМИ, этому сотруднику предположительно принадлежит машина, на которой лидер каталонских сепаратистов покинул митинг.