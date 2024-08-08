В Британии под охраной полиции прошли демонстрации в ответ на беспорядки ультраправых
Киев • УНН
В ответ на беспорядки ультраправых в Великобритании прошли массовые акции против расизма. Власти привлекли 6000 полицейских. По всей стране арестованы более 400 участников погромов, многим уже предъявлены обвинения.
В ответ на беспорядки, устроенные ультраправыми, в Великобритании в среду прошли многочисленные контрдемонстрации против расизма и в защиту мигрантов, пишет УНН со ссылкой на Euronews.
Детали
Опасаясь насилия, власти привлекли к охране около 6000 полицейских.
У Великій Британії на вулиці вийшли противники протестів проти мігрантів8 августа 2024, 01:30 • 31417 просмотров
В большинстве случаев, как указано, манифестации прошли мирно. Люди собрались возле агентств и юридических фирм, специализирующихся на вопросах миграции, которые были указаны в соцсетях как возможные цели нападения ультраправых.
В правительстве заявляют, что публикация таких целей может считаться преступлением, связанным с терроризмом.
Дополнение
Беспорядки, охватившие страну на днях, спровоцировали дезинформацию вокруг убийства детей в танцевальной школе в Англии.
Арестованы 428 человек, обвинения уже предъявлены более чем 140 задержанным, ожидается, что это количество возрастет.
В среду, 7 августа, к трем годам заключения был приговорен участник погромов в Саутпорте, который ударил полицейского в лицо.