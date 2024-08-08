В Британии под охраной полиции прошли демонстрации в ответ на беспорядки ультраправых

В ответ на беспорядки, устроенные ультраправыми, в Великобритании в среду прошли многочисленные контрдемонстрации против расизма и в защиту мигрантов, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Опасаясь насилия, власти привлекли к охране около 6000 полицейских.

У Великій Британії на вулиці вийшли противники протестів проти мігрантів

В большинстве случаев, как указано, манифестации прошли мирно. Люди собрались возле агентств и юридических фирм, специализирующихся на вопросах миграции, которые были указаны в соцсетях как возможные цели нападения ультраправых.

В правительстве заявляют, что публикация таких целей может считаться преступлением, связанным с терроризмом.

Дополнение

Беспорядки, охватившие страну на днях, спровоцировали дезинформацию вокруг убийства детей в танцевальной школе в Англии.

Арестованы 428 человек, обвинения уже предъявлены более чем 140 задержанным, ожидается, что это количество возрастет.

В среду, 7 августа, к трем годам заключения был приговорен участник погромов в Саутпорте, который ударил полицейского в лицо.