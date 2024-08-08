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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Великобритании на улицы вышли противники протестов против мигрантов в Великобритании

В Великобритании на улицы вышли противники протестов против мигрантов в Великобритании

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 01:30  •  13121 просмотра

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Тысячи британцев вышли на улицы, чтобы противостоять ультраправым протестам против мигрантов. Акции проходят во многих городах страны в ответ на беспорядки после нападения на детей в Саутпорте.

Тысячи противников протестов против иммиграции, вызванных нападением на детей в городе Саутпорт, вышли на улицы городов Великобритании, чтобы противостоять акциям с участием ультраправых, сообщает издание Daily Mail, передает УНН.

Детали

Более ста протестов с участием ультраправых группировок ожидается в среду вечером в Великобритании.

"Тысячи британцев послали сигнал ультраправым хулиганам, которые планировали нападения на офисы миграционной службы после того, как огромное количество людей вышло на улицы, чтобы дать отпор ненависти, вызванной поножовщиной в Саутпорте", - пишет издание.

В статье сообщается, что присутствие противников беспорядков уже наблюдается в нескольких районах Лондона, Бирмингеме, Ливерпуле, Шеффилде, Ньюкасле, Бристоле и Брайтоне, а также других городах.

Демонстрации проходят мирно, а присутствующие несут плакаты и скандируют антирасистские и проиммиграционные лозунги.

Контекст

В конце июля 17-летний подросток напал с ножом на детей в городе Саутпорт. Трое детей были убиты, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Виновника нападения задержали, ему предъявили обвинения.

Жители многих городов Британии отреагировали на нападение акциями протеста, которые переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что напавший подросток родился в семье мигрантов из Руанды. Сотни людей были задержаны, десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков по всей стране.

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