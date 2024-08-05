Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел срочное совещание с министрами и высокопоставленными должностными лицами правоохранительных органов, чтобы положить конец дням уличного насилия и нападениям на отели, где проживают искатели убежища, которые он назвал бандитизмом, передает УНН со ссылкой на france24.

Детали

Премьер-министр встретился с министрами и руководителями полиции, в том числе с руководителем Скотленд-Ярда Марком Роули, чтобы обсудить, как подавить насилие, впервые вспыхнувшее в Саутпорте, на северо-западе Англии, во вторник.

В выходные несколько полицейских были ранены, а десятки людей были арестованы, когда толпы, бросая кирпичи и факелы, устроили стычки с полицейскими, сожгли и ограбили магазины, разбили окна в автомобилях и домах.

В рамках "серии действий", последовавших за встречей в понедельник, правительство "расширит уголовное правосудие", чтобы гарантировать, что "санкции будут быстрыми", сказал Стармер СМИ.

Он также сказал, что "постоянная армия" специально обученных полицейских готова быть развернута для поддержки местных сил в случае каких-либо дальнейших беспорядков.

"Я сосредоточен на том, чтобы убедиться, что мы остановим этот разлад", - добавил он.

Добавим

Столкновения вспыхнули в Саутпорте через день после того, как три молодые девушки были убиты и еще пятеро детей получили тяжелые ранения во время нападения с ножом на танцевальном уроке.

В социальных сетях изначально распространялись ложные слухи о том, что нападавший был мусульманином, ищущим убежища, но полиция сообщила, что подозреваемым был 17-летний парень, родившийся в Уэльсе, а британские СМИ сообщали, что его родители руандийцы.

Однако это не помешало мечетям стать целями.

С тех пор полиция арестовала сотни людей в городах по всей стране, где демонстранты против иммиграции и участники беспорядков столкнулись с полицией и контр-протестующими, в частности группами мусульман.