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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Осенью россия и Китай могут перейти на бартер в торговле из-за западных санкций - Reuters

Осенью россия и Китай могут перейти на бартер в торговле из-за западных санкций - Reuters

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 10:56  •  1693 просмотра

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россия и Китай планируют использовать бартерную торговлю осенью из-за проблем с платежами. Это позволит обойти западные санкции и уменьшить видимость транзакций для регуляторов.

Из-за западных санкций, которые мешают расчету валютой, уже этой осенью Россия и Китай могут перейти на бартер во взаимной торговле. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Источники издания допускают, что уже осенью Россия и КНР начнут использовать схемы бартерной торговли. Речь идет прежде всего о сделках связанные с сельским хозяйством. 

Таким образом Москва и Пекин пытаются ограничить использование банковских систем, которые контролируются США.

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В Reuters подчеркивают, что задержки платежей были одним из главных вопросов повестки дня во время визита президента РФ Владимира Путина в Китай. Но даже несмотря на то, что появились обходные пути, такие как использование небольших региональных китайских банков, деятельность которых Вашингтону труднее обнаружить, проблемы с платежами остаются.

Ожидается, что бартерная торговля позволит Москве и Пекину обойти проблемы с оплатой, уменьшит видимость западных регуляторов в их двусторонних транзакциях и ограничит валютный риск.

Собеседники Reuters говорят, что Россия уже разрабатывает правила для бартерной торговли. Они также предполагают, что Китай, вероятно, делает то же самое.

В частности, топ-менеджер крупного российского банка сообщил о подготовке бартерной схемы, но отказался раскрыть детали. Также один из источников, который работает в сфере платежей, сообщил, что обсуждается торговля с россией продуктами питания.

Дополнение

В Reuters напоминают, что бартерные сделки между Москвой и Пекином были обычными до распада Советского Союза и продолжались в 1990-х годах. И соглашения, которые сейчас обсуждаются, будут первыми примерно за 30 лет. 

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От схем бартерной торговли давно отказались, преимущественно из-за высокого развития банковского сектора. 

Также журналисты указывают, что зимой этого года министерство экономики рф опубликовало документ, в котором российским компаниям даны советы по проведению бартерных операций и указано на подводные камни, которых следует избегать.

Документ описывает бартерную торговлю как хороший способ избежать международных расчетов и наличных денег.

Источник в российском правительстве отмечает, что бартерная торговля предлагает выход из огромных проблем с оплатой как санкционных, так и гражданских товаров. Также один из собеседников в российской промышленной фирме признал, что  между компаниями обсуждается экспорт металлов из РФ в обмен на машины из Китая.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Китай имеет рычаги влияния на россию. Впрочем некоторые страны опасаются, что чрезмерное давление на рф может привести к тому, что она попадет в руки Китая, хотя это, по словам министра, уже и так произошло.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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reutersReuters
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pekinПекин
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
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