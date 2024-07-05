В этом месяце Китай ужесточил экспортный контроль над продукцией, которая может использоваться в военной промышленности и товарах двойного назначения. российские импортеры уже жалуются на проблемы с доставкой товаров. Об этом пишет УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

В список усиленного контроля попали оборудование, программное обеспечение, технологии, запчасти, комплектующие, двигатели для авиации и космонавтики; все необходимое для производства газовых турбин; часть оборудования и софта для литейной и металлургической промышленности; любая проектная и технологическая документация для этих отраслей.

Китайские банки начали блокировать транзит товаров в рф - росСМИ

Теперь для экспорта этой продукции требуется разрешение министерства коммерции (например, для авиации и космонавтики), или лицензия на экспорт товаров двойного назначения (например, для оборудования и технологий производства жаропрочных сплавов).

Новые требования вводятся всем экспортерам, но они уже усложнили доставку в РФ промышленного оборудования и техники, жалуются российские импортеры. Некоторые из них уже столкнулись из-за этого с проблемами.

Первое, что скажется практически на всех поставках в РФ, это затягивание сроков. Теперь гораздо больше грузов будут досматривать таможенники - рассказывает импортер промышленного оборудования.

По его словам, ранее таможенники осматривали примерно "один контейнер из 50", а на этой неделе досмотрели абсолютно все контейнеры, хотя в них были товары, которые не попадали в список для контроля.

Предприниматель объяснил, что больше осмотров - значит больше документов, что удлиняет оформление. Ожидается, что из-за задержек и дополнительных расходов подскочит стоимость доставки грузов и их цены.

Китайские компании переходят на тайные платежи в россии: в чем причина

Дополнение

Кроме того, усиленные проверки ставят под угрозу серые схемы поставок - когда под видом одной продукции декларируется другая - например, запчасти к самолетам едут как пластиковые тазики или вообще не декларируется часть груза.

Один из импортеров на условиях анонимности признал, что по таким "схемам" в рф сейчас въезжает огромный объем импорта, и если эти схемы сломаются, россия многое потеряет и будет вынуждена платить в разы больше.

Впрочем, некоторые компании надеются, что встреча Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите ШОС позволит решить эту проблему в поставках. Хотя их предыдущая встреча (в середине мая Путин посетил Пекин - ред.) не оправдала ожиданий.

Кулеба: "россия уже находится в руках Китая"

Напомним

российский центробанк объявил, что китайский юань станет основной иностранной валютой в рф, заменив доллар и евро, на фоне расширения санкций США против москвы