Китайские банки начали блокировать транзит товаров в рф - росСМИ

Китайские банки, все чаще во время проверки переводов, требуют от предпринимателей подтверждений, что товар будет отправлен не в рф. Таким образом разрушается схема проведения платежей за поставки в рф через "дружественные" страны. Об этом пишет The Moscow Times, передает УНН.

Детали

Отмечается, сразу несколько банков усиливают проверки. В частности, службы комплаенса стали требовать подтверждения того, что товар, который закупают по документам бизнесмены из так называемых "дружественных" стран будет доставлен именно в эти страны.

Речь идет прежде всего о покупателях из Сербии, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана.

Импортеры, получившие такие запросы, рассказали, что такие подтверждения требуют в Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank и популярном у внешнеторговых компаний Zhejiang Chouzhou. Более того, некоторые получили запросы от небольших сельскохозяйственных банков и даже созданного для работы с санкционным Ираном Kunlun Bank.

США могут ввести санкции против китайских банков, поддерживающих рф

Дополнение

В издании поясняют, что через третьи страны платят не только те , кто хочет вести в рф "санкционные" грузы, но и импортеры товаров, не попадающих под ограничения.

Отмечается, что проблемы начались еще зимой. Тогда США пригрозили вторичными санкциями всем, кто помогает рф в обходе и ограничениях, с большим подозрением относятся к любым российским деньгам.

После этого многие компании, стали пользоваться услугами партнеров или платежных агентов в третьих странах - это дороже, но гораздо надежнее и быстрее. А впрочем, сегодня и этот вариант становится все сложнее реализовать.

Напомним

Страны G7 и ЕС рассматривают возможность ужесточения ограничений в отношении банков, которые помогают рф обходить существующие санкции. Ожидается, что обсуждения продолжатся до саммита G7 в июне, где лидеры хотят согласовать комплекс мер для лучшего обеспечения соблюдения санкций

Блинкен: США продолжат убеждать Китай отказаться от поддержки рф в войне в Украине