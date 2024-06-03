Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
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Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
Китайские банки начали блокировать транзит товаров в рф - росСМИ
Италия, вероятно, направит в Украину вторую систему SAMP/T - СМИ
Италия, вероятно, направит в Украину вторую систему SAMP/T - СМИ
Оккупанты целили по Харькову, сработала ПВО: предварительно, повреждено здание
В Киеве банкир и его сообщники подозреваются в присвоении более 6 млн грн
С оккупированных россией территории вывезли еще шестерых украинских детей
Нападение на украинских волонтеров в Праге: полиция задержала четырех иностранцев
Надеюсь на плодотворное сотрудничество: Зеленский поздравил Шейнбаум с победой на президентских выборах в Мексике
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Новые сюрпризы на руинах Помпей: в центре древнего города обнаружили редкую голубую комнату
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В Нью-Йорке рыбаки вытащили из озера сейф со 100 000 долларов
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний
"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал
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Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертовЭксклюзив
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследованиеЭксклюзив
"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал
НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского
Китайские банки начали блокировать транзит товаров в рф - росСМИ
Китайские банки все чаще требуют от предпринимателей подтверждения того, что товары, приобретенные в "дружественных" странах, таких как Сербия, Беларусь и Казахстан, не будут отправлены в рф, что нарушает схему оплаты поставок в Россию через третьи страны.
Италия, вероятно, направит в Украину вторую систему SAMP/T - СМИ
Италия, вероятно, отправит Украине вторую систему противовоздушной обороны SAMP/Т вслед за первой, поскольку Украина продолжает требовать дополнительной помощи в области противовоздушной обороны на фоне атак россии на ее инфраструктуру.
Италия, вероятно, направит в Украину вторую систему SAMP/T - СМИ
Италия, вероятно, отправит Украине вторую систему противовоздушной обороны SAMP/Т вслед за первой, поскольку Украина продолжает требовать дополнительной помощи в области противовоздушной обороны на фоне атак россии на ее инфраструктуру.
Оккупанты целили по Харькову, сработала ПВО: предварительно, повреждено здание
российские захватчики обстреляли Новобаварский район Харькова, нанеся ущерб зданию, сообщений о пострадавших пока нет.
В Киеве банкир и его сообщники подозреваются в присвоении более 6 млн грн
Банкир и двое его сообщников вероятно похитили более 6 миллионов гривен с банковских счетов клиентов путем подделки документов и незаконного вывода средств.
С оккупированных россией территории вывезли еще шестерых украинских детей
Команда Save Ukraine помогла трем украинским семьям с шестью детьми, в том числе тремя полусиротами, сбежать с оккупированных Россией территорий.
Нападение на украинских волонтеров в Праге: полиция задержала четырех иностранцев
Полиция Чехии задержала четырех иностранцев в аэропорте Праги в связи с нападением на членов украинской волонтерской организации Prague Maiden в Праге и возбудила уголовное дело.
Надеюсь на плодотворное сотрудничество: Зеленский поздравил Шейнбаум с победой на президентских выборах в Мексике
Президент уверен, что Мексика может играть значительную роль в глобальных усилиях, направленных на достижение справедливого и длительного мира в Украине, а также на восстановление полной силы Устава ООН во всем мире.
В ТЦК отреагировали на инцидент в Киеве с задержанием мужчины и гражданским, которые "отбивали" его
В ТЦК пояснили, что один из военнослужащих недавно вернулся из зоны боевых действий, где получил ранения, и не мог сдержать эмоции. Впрочем уверяют, что сотрудники Национальной полиции Украины и военнослужащие территориального центра комплектования и социальной поддержки действовали в рамках закона.
Новые сюрпризы на руинах Помпей: в центре древнего города обнаружили редкую голубую комнату
В древнеримском городе Помпеи археологи обнаружили редкую ритуальную комнату, выкрашенную в синий цвет. На ее стенах фрески, изображающие женские фигуры и символизирующие греческих богинь времен года.