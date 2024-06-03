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Китайські банки почали блокувати транзит товарів до рф - росЗМІ

Китайські банки почали блокувати транзит товарів до рф - росЗМІ

Київ • УНН

 • 25727 перегляди

Китайські банки все частіше вимагають від підприємців підтвердження того, що товари, придбані в "дружніх" країнах, таких як Сербія, Білорусь і Казахстан, не будуть відправлені в рф, що порушує схему оплати поставок в росію через треті країни.

Китайські банки, все частіше під час перевірки переказів, вимагають від підприємців підтверджень, що товар буде відправлено не до рф. Таким чином руйнується схема проведення платежів за поставки в рф через "дружні" країни. Про це пише The Moscow Times, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, одразу декілька банків посилюють перевірки. Зокрема, служби комплаєнсу стали вимагати підтвердження того, що товар, який закуповують за документами бізнесмени з так званих "дружніх" країн буде доставлено саме в ці країни. 

Йдеться насамперед про покупців з Сербії, Білорусі, Киргизстану і Казахстану. 

Імпортери, які отримали такі запити, розповіли, що такі підтвердження вимагають у Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank та популярному у зовнішньоторговельних компаній Zhejiang Chouzhou. Ба більше, дехто отримав запити від невеликих сільськогосподарських банків та навіть створеного для роботи із санкційним Іраном Kunlun Bank.

США можуть запровадити санкції проти китайських банків, які підтримують рф 01.06.24, 20:18 • 39138 переглядiв

Доповнення

У виданні пояснюють, що через треті країни платять не тільки ті, хто хоче ввезти в рф " санкційні" вантажі , а й імпортери товарів, що не потрапляють під обмеження.

Зазначається, що проблеми почались ще взимку. Тоді США пригрозили вторинними санкціями всім, хто допомагає рф в обході обмежень, з великою підозрою ставляться до будь-яких російських грошей.

Після цього багато компаній, стали користуватися послугами партнерів або платіжних агентів у третіх країнах - це дорожче, але набагато надійніше і швидше. А втім, сьогодні і цей варіант стає все складніше реалізувати.

Нагадаємо

Країни G7 і ЄС розглядають можливість посилення обмежень щодо банків, які допомагають рф обходити існуючі санкції. Очікується, що обговорення продовжаться до саміту G7 в червні, де лідери хочуть узгодити комплекс заходів для кращого забезпечення дотримання санкцій

Блінкен: США продовжать переконувати Китай відмовитися від підтримки рф у війні в Україні 22.05.24, 10:27 • 19538 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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