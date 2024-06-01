США можуть запровадити санкції проти китайських банків, які підтримують рф
Київ • УНН
За словами заступника держсекретаря США Курта Кемпбелла, США розглядають можливість введення санкцій щодо китайських фірм і фінансових інститутів, які систематично підтримують Росію у війні проти України.
Вашингтон може запровадити санкції проти китайських фірм та фінустанов через підтримку росії у війні проти України. Про це заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл, пише Reuters, передає УНН.
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Зазначається, що США розглядають введення санкцій проти китайських фірм, фокусуючись на тих, які безпосередньо допомагають рф у війні.
Я думаю, що ми в першу чергу зосереджені на китайських компаніях, які систематично беруть участь у підтримці росії. Ми також уважно придивляємося до фінансових установ
У виданні додали, що Кемпбелл взяв участь у зустрічі із заступниками міністрів закордонних справ Японії і Південної Кореї. Сторони обговорили співпрацю над посиленням економічної безпеки. Зокрема в рамках проєктів, які спрямовані на зменшення залежності від Китаю і росії щодо критично важливих ресурсів, необхідних для високотехнологічних застосувань.
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Союзники також зобов'язалися працювати ще тісніше, щоб підтримати енергетичну інфраструктуру України, її відновлення і зусилля, спрямовані на притягнення Росії до відповідальності за її дії.
Нагадаємо
США розглядають можливість обмеження експорту запатентованих моделей штучного інтелекту, таких як ChatGPT, до Китаю через побоювання, що вони можуть бути використані для кібератак або розробки біологічної зброї.