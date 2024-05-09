США розглядають заборону нових версій ChatGPT для Китаю – Reuters

Міністерство торгівлі США розглядає нові регуляторні заходи щодо обмеження експорту до Китаю пропрієтарних або закритих моделей ШІ, чиє програмне забезпечення і дані, на яких воно навчається, тримаються в таємниці. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела, передає УНН.

Деталі

Зараз ніщо не заважає американським гігантам ШІ, таким як Microsoft, OpenAI, Alphabet, які розробили одні з найпотужніших моделей ШІ з закритим вихідним кодом, продавати їх практично будь-кому в світі без нагляду.

Урядові та приватні дослідники занепокоєні тим, що противники США можуть використовувати ці моделі, які видобувають величезні обсяги тексту та зображень для узагальнення інформації та створення контенту, для проведення агресивних кібератак або навіть створення потужної біологічної зброї.

Джерела Reuters повідомили, що для розробки експортного контролю над моделями ШІ США можуть звернутися до порогового рівня, який міститься в указі про ШІ, виданому в жовтні минулого року, і який базується на кількості обчислювальної потужності, необхідної для навчання моделі. При досягненні цього рівня розробник зобов'язаний повідомити про свої плани з розробки ШІ-моделей і надати результати тестування в Міністерство торгівлі.

Цей поріг обчислювальної потужності може стати основою для визначення того, на які моделі ШІ поширюватимуться експортні обмеження, за словами двох американських чиновників і ще одного джерела, поінформованого про перебіг дискусії. Вони відмовилися назвати свої імена, оскільки деталі не розголошуються.

Якщо його буде застосовано, то, ймовірно, це обмежить експорт лише тих моделей, які ще не вийшли, оскільки жодна з них ще не досягла цього порогу, хоча Gemini Ultra від Google вважається близькою до цього.

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