США рассматривают запрет новых версий ChatGPT для Китая - Reuters

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  103556 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  107093 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  117184 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  115202 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  166464 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  149886 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149299 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  262000 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109977 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120750 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

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Говорить об эффекте от предоставленного Украине финансирования от США на поле боя "слишком рано" - глава Пентагона

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Публикации

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  221864 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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7 мая 2024, 07:27  •  262000 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  260740 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  369720 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  525031 просмотра

США рассматривают запрет новых версий ChatGPT для Китая - Reuters

США рассматривают возможность ограничения экспорта запатентованных моделей искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, в Китай из-за опасений, что они могут быть использованы для кибератак или разработки биологического оружия.

политика •   •  537 просмотра
США рассматривают запрет новых версий ChatGPT для Китая - Reuters

На Львовщине посреди улицы взорвалась граната: есть жертва

24-летний мужчина погиб от взрыва гранаты на улице в Бориславе Львовской области.

Общество •   •  2104 просмотра
На Львовщине посреди улицы взорвалась граната: есть жертва

Amazon заходит на европейский рынок 5G

Telefonica Germany переведет один миллион клиентов 5G в облако Amazon Web Services, что ознаменует выход Amazon на мировой телекоммуникационный рынок.

Экономика •   •  2469 просмотра
Amazon заходит на европейский рынок 5G

В России заявили об атаке украинских БпЛА на нефтебазу

Украинские беспилотники атаковали и вызвали пожар на нефтебазе в российском селе Юрьевка вблизи Анапы.

Война •   •  2604 просмотра
В России заявили об атаке украинских БпЛА на нефтебазу

Си Цзиньпин прибыл с визитом в Венгрию

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Венгрию с государственным визитом, отмечая 75-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами и стремясь поднять их всестороннее стратегическое партнерство на новый уровень.

политика •   •  3757 просмотра
Си Цзиньпин прибыл с визитом в Венгрию

Россия использует Африку как базу для биолабораторий - RLI

Россия развернула военно-биологические лаборатории в Африке, в том числе вблизи границы с Чадом в Центральноафриканской Республике, вероятно, для изучения и потенциального использования в качестве оружия вирусных заболеваний, не характерных для России.

Война •   •  3774 просмотра
Россия использует Африку как базу для биолабораторий - RLI

Байден угрожает прекратить поставки оружия Израилю, если оно войдет в Рафах

Байден угрожает прекратить поставки оружия Израилю, если он войдет в Рафах и применит предоставленное США оружие против гражданского населения.

Война •   •  4487 просмотра
Байден угрожает прекратить поставки оружия Израилю, если оно войдет в Рафах

Британия хочет подорвать монополию России на рынке уранового топлива

Великобритания предоставляет 196 миллионов фунтов стерлингов компании Urenco Ltd для строительства завода по производству высококачественного топлива из низкообогащенного урана (HALEU), что имеет целью подорвать монополию России на рынке HALEU, который имеет решающее значение для новых малых ядерных реакторов.

Экономика •   •  3838 просмотра
Британия хочет подорвать монополию России на рынке уранового топлива

Украина не просит о введении войск НАТО - Столтенберг

НАТО не намерено отправлять войска в Украину, но увеличит поддержку, предоставляя больше оружия и боеприпасов, чтобы помочь Украине защитить себя от российской агрессии.

Война •   •  3578 просмотра
Украина не просит о введении войск НАТО - Столтенберг

Визит Си Цзиньпина вызывает беспрецедентный энтузиазм в Сербии, верном союзнике Китая в Европе

Президент Сербии Вучич приветствовал председателя КНР Си с беспрецедентным энтузиазмом, развернув более 6500 полицейских и подняв китайские флаги по всему Белграду, демонстрируя тесные связи Сербии с Китаем как противовес Западу.

политика •   •  5785 просмотра
Визит Си Цзиньпина вызывает беспрецедентный энтузиазм в Сербии, верном союзнике Китая в Европе