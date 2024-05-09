США рассматривают запрет новых версий ChatGPT для Китая - Reuters

Сейчас ничто не мешает американским гигантам ИИ, таким как Microsoft, OpenAI, Alphabet, которые разработали одни из самых мощных моделей ИИ с закрытым исходным кодом, продавать их практически любому в мире без присмотра.

Правительственные и частные исследователи обеспокоены тем, что противники США могут использовать эти модели, которые добывают огромные объемы текста и изображений для обобщения информации и создания контента, для проведения агрессивных кибератак или даже создания мощного биологического оружия.

Источники Reuters сообщили, что для разработки экспортного контроля над моделями ИИ США могут обратиться к пороговому уровню, который содержится в указе об ИИ, изданном в октябре прошлого года, и который базируется на количестве вычислительной мощности, необходимой для обучения модели. При достижении этого уровня разработчик обязан сообщить о своих планах по разработке ИИ-моделей и предоставить результаты тестирования в Министерство торговли.

Этот порог вычислительной мощности может стать основой для определения того, на какие модели ИИ будут распространяться экспортные ограничения, по словам двух американских чиновников и еще одного источника, информированного о ходе дискуссии. Они отказались назвать свои имена, поскольку детали не разглашаются.

Если он будет применен, то, вероятно, это ограничит экспорт только тех моделей, которые еще не вышли, поскольку ни одна из них еще не достигла этого порога, хотя Gemini Ultra от Google считается близкой к этому.