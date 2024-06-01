США могут ввести санкции против китайских банков, поддерживающих рф

Вашингтон может ввести санкции против китайских фирм и финучреждений из-за поддержки России в войне против Украины. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что США рассматривают введение санкций против китайских фирм, фокусируясь на тех, которые непосредственно помогают рф в войне.

Я думаю, что мы в первую очередь сосредоточены на китайских компаниях, которые систематически участвуют в поддержке России. мы также внимательно смотрим на финансовые учреждения - заявил Курт Кэмпбелл во время ответов на вопросы журналистов.

В издании добавили, что Кэмпбелл принял участие во встрече с заместителями министров иностранных дел Японии и Южной Кореи. Стороны обсудили сотрудничество над усилением экономической безопасности. В частности в рамках проектов, которые направлены на уменьшение зависимости от Китая и России в отношении критически важных ресурсов, необходимых для высокотехнологичных применений.

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Союзники также обязались работать еще теснее, чтобы поддержать энергетическую инфраструктуру Украины, ее восстановление и усилия, направленные на привлечение России к ответственности за ее действия.

Напомним

США рассматривают возможность ограничения экспорта запатентованных моделей искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, в Китай из-за опасений, что они могут быть использованы для кибератак или разработки биологического оружия.