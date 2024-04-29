Китайские компании переходят на тайные платежи в россии: в чем причина

Из-за отказа крупных китайских банков от финансирования российских транзакций, некоторые китайские компании начали использовать малые банки на границе, а также нелегальные финансовые методы, включая денежных брокеров и криптовалюту. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник, пишет УНН.

Детали

Один из китайских производителей бытовой техники рассказал изданию, что он столкнулся с трудностями в поставках своей продукции в россию из-за ограничений крупных китайских банков на платежи. Он отметил, что фирма рассматривает использование валютных брокеров на китайско-российской границе для осуществления расчетов за электротовары.

Reuters напоминает, что США ввели санкций против россии после ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Сейчас есть угроза расширения этих санкций на китайские банки, которые, по мнению США, способствуют военным действиям москвы. Это существенно затрудняет финансирование даже невоенной торговли между Китаем и россией, создавая серьезные проблемы для малых китайских экспортеров.

По информации Reuters, в ответ на отказ крупных китайских банков финансировать транзакции с россией, некоторые китайские компании начали прибегать к услугам малых банков на границе и нелегальных финансовых каналов, включая денежных брокеров и запрещенную криптовалюту. Другие компании решили полностью покинуть российский рынок, отметили источники.

Китайские производители рассказывают, что сейчас крупным банкам нужно несколько месяцев, а не дней, для обработки платежей из россии. Поэтому они вынуждены пользоваться нестандартными платежными методами или уменьшать объемы своего бизнеса.

Напомним

80% российских платежей в Китай возвращаются в россию, поскольку крупные китайские банки, включая ICBC, прекратили принимать китайские юани из РФ из-за санкций США.

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