ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Китайские компании переходят на тайные платежи в россии: в чем причина

Китайские компании переходят на тайные платежи в россии: в чем причина

Киев  •  УНН

29 апреля 2024, 07:46  •  1484 просмотра

Read in English

Некоторые китайские компании прибегают к использованию небольших банков на китайско-российской границе, денежных брокеров и криптовалют для платежей в россии из-за того, что крупные китайские банки отказываются финансировать российские транзакции из-за санкций со стороны США.

Из-за отказа крупных китайских банков от финансирования российских транзакций, некоторые китайские компании начали использовать малые банки на границе, а также нелегальные финансовые методы, включая денежных брокеров и криптовалюту. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник, пишет УНН.

Детали

Один из китайских производителей бытовой техники рассказал изданию, что он столкнулся с трудностями в поставках своей продукции в россию из-за ограничений крупных китайских банков на платежи. Он отметил, что фирма рассматривает использование валютных брокеров на китайско-российской границе для осуществления расчетов за электротовары.

Reuters напоминает, что США ввели санкций против россии после ее полномасштабного вторжения в  Украину в 2022 году. Сейчас есть угроза расширения этих санкций на китайские банки, которые, по мнению США, способствуют военным действиям москвы. Это существенно затрудняет финансирование даже невоенной торговли между Китаем и россией, создавая серьезные проблемы для малых китайских экспортеров.

По информации Reuters, в ответ на отказ крупных китайских банков финансировать транзакции с россией, некоторые китайские компании начали прибегать к услугам малых банков на границе и нелегальных финансовых каналов, включая денежных брокеров и запрещенную криптовалюту. Другие компании решили полностью покинуть российский рынок, отметили источники.

Китайские производители рассказывают, что сейчас крупным банкам нужно несколько месяцев, а не дней, для обработки платежей из россии. Поэтому они вынуждены пользоваться нестандартными платежными методами или уменьшать объемы своего бизнеса.

Напомним

80% российских платежей в Китай возвращаются в россию, поскольку крупные китайские банки, включая ICBC, прекратили принимать китайские юани из РФ из-за санкций США.

Китай существенно увеличил поставки в россию навигационного оборудования и комплектующих к военной технике - СМИ23 апреля 2024, 14:14 • 17102 просмотра

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ЭкономикаНовости Мира
reutersReuters
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  152888 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  133209 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  174988 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  158141 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  141549 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126215 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  96580 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  85287 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153982 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168438 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Новости по теме
Китайские компании переходят на тайные платежи в россии: в чем причина

Китайские компании переходят на тайные платежи в россии: в чем причина

  •  1484 просмотра
Глава разведки Китая пообещал бороться со шпионажем после обвинений со стороны Европы и США

Глава разведки Китая пообещал бороться со шпионажем после обвинений со стороны Европы и США

  •  1812 просмотра
К границе с Сумщиной прибыли четыре батальона чеченцев - замглавы Сумского райсовета

К границе с Сумщиной прибыли четыре батальона чеченцев - замглавы Сумского райсовета

  •  10377 просмотра
Наводили российские "Грады" на приграничье Сумщины: задержаны супруги агентов рф

Наводили российские "Грады" на приграничье Сумщины: задержаны супруги агентов рф

  •  10401 просмотра
Умер бывший тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко

Умер бывший тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко

  •  9817 просмотра
Украинские боты ГУР, СБУ и Минцифры возобновили работу после блокировки в Telegram - Центр страткома

Украинские боты ГУР, СБУ и Минцифры возобновили работу после блокировки в Telegram - Центр страткома

  •  10069 просмотра
Новая железная дорога рф возле Мариуполя будет в зоне поражения Сил обороны - Плетенчук

Новая железная дорога рф возле Мариуполя будет в зоне поражения Сил обороны - Плетенчук

  •  9871 просмотра
В правительстве ответили на петицию о создании зоополиции

В правительстве ответили на петицию о создании зоополиции

  •  9136 просмотра
Доход лидеров энергетического сектора вырос на 8%: кто заработал больше всех

Доход лидеров энергетического сектора вырос на 8%: кто заработал больше всех

  •  9219 просмотра
Донецкая область под вражеским огнем: на Птичье армия рф сбросила управляемую авиабомбу, по Тарасовке ударила "Смерчем", 3 раненых

Донецкая область под вражеским огнем: на Птичье армия рф сбросила управляемую авиабомбу, по Тарасовке ударила "Смерчем", 3 раненых

  •  9619 просмотра

Популярные

29 апреля: Всеукраинский день футбола, Всемирный день желаний

29 апреля: Всеукраинский день футбола, Всемирный день желаний

  •  104396 просмотра
Немецкий автогигант BMW планирует инвестировать в заводы в Китае почти 3 миллиарда долларов

Немецкий автогигант BMW планирует инвестировать в заводы в Китае почти 3 миллиарда долларов

  •  85209 просмотра
На оккупированной части Запорожья россияне планируют продавать захваченное жилье украинцев - Федоров

На оккупированной части Запорожья россияне планируют продавать захваченное жилье украинцев - Федоров

  •  52959 просмотра
Часы одного из пассажиров "Титаника" продали за 1,5 миллиона долларов

Часы одного из пассажиров "Титаника" продали за 1,5 миллиона долларов

  •  107428 просмотра
Евровидение-2024: alyona alyona рассказала, как потеряла голос перед первой репетицией

Евровидение-2024: alyona alyona рассказала, как потеряла голос перед первой репетицией

  •  104389 просмотра

Публикации

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  233451 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

26 апреля 2024, 13:48  •  231211 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

26 апреля 2024, 06:43  •  262449 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

25 апреля 2024, 11:04  •  280777 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  417807 просмотра

Китайские компании переходят на тайные платежи в россии: в чем причина

Некоторые китайские компании прибегают к использованию небольших банков на китайско-российской границе, денежных брокеров и криптовалют для платежей в россии из-за того, что крупные китайские банки отказываются финансировать российские транзакции из-за санкций со стороны США.

Экономика •   •  1484 просмотра
Китайские компании переходят на тайные платежи в россии: в чем причина

Глава разведки Китая пообещал бороться со шпионажем после обвинений со стороны Европы и США

Руководитель китайской разведки обещает "мощное наступление" для борьбы со шпионажем и уничтожения предателей на фоне шквала обвинений в шпионаже со стороны Европы и США.

Новости Мира •   •  1812 просмотра
Глава разведки Китая пообещал бороться со шпионажем после обвинений со стороны Европы и США

К границе с Сумщиной прибыли четыре батальона чеченцев - замглавы Сумского райсовета

По словам заместителя председателя Сумского районного совета, четыре чеченских батальона сосредоточены в 150-200 километрах от границы с Сумской областью.

Война •   •  10377 просмотра
К границе с Сумщиной прибыли четыре батальона чеченцев - замглавы Сумского райсовета

Наводили российские "Грады" на приграничье Сумщины: задержаны супруги агентов рф

Служба безопасности Украины задержала супругов агентов российской разведки, которые готовили обстрелы из "Градов" украинских военных, защищающих северо-восточную границу, определяя места их дислокации и передавая координаты оккупантам.

Война •   •  10401 просмотра
Наводили российские "Грады" на приграничье Сумщины: задержаны супруги агентов рф

Умер бывший тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко

Умер бывший главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко, которому было 75 лет и который был почетным гражданином города Сумы.

Общество •   •  9817 просмотра
Умер бывший тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко

Украинские боты ГУР, СБУ и Минцифры возобновили работу после блокировки в Telegram - Центр страткома

Официальные украинские боты спецслужб и Министерства цифровой трансформации, ранее заблокированные в Telegram, возобновили работу для помощи в борьбе с российской агрессией.

Война •   •  10069 просмотра
Украинские боты ГУР, СБУ и Минцифры возобновили работу после блокировки в Telegram - Центр страткома

Новая железная дорога рф возле Мариуполя будет в зоне поражения Сил обороны - Плетенчук

Новая железнодорожная линия, которую строят российские оккупанты вблизи оккупированного Мариуполя, будет в зоне досягаемости украинских войск, учитывая военную помощь, которую Украина получит от партнеров, что сделает ее уязвимой для атак.

Война •   •  9871 просмотра
Новая железная дорога рф возле Мариуполя будет в зоне поражения Сил обороны - Плетенчук

В правительстве ответили на петицию о создании зоополиции

Правительство отклонило петицию о создании подразделения зоополиции в составе Национальной полиции Украины, ссылаясь на низкую долю правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными, и приоритетность задач территориальной обороны во время военного положения.

Общество •   •  9136 просмотра
В правительстве ответили на петицию о создании зоополиции

Доход лидеров энергетического сектора вырос на 8%: кто заработал больше всех

В прошлом году доходы 10 крупнейших украинских энергетических компаний достигли 745,87 млрд грн, что на 8% больше, чем в 2022 году, а лидером сектора стала компания "Д. Трейдинг" из группы СКМ Рината Ахметова.

Экономика •   •  9219 просмотра
Доход лидеров энергетического сектора вырос на 8%: кто заработал больше всех

Донецкая область под вражеским огнем: на Птичье армия рф сбросила управляемую авиабомбу, по Тарасовке ударила "Смерчем", 3 раненых

За минувшие сутки в результате российских обстрелов 7 населенных пунктов Донецкой области ранения получили трое мирных жителей, повреждены 15 гражданских объектов, в том числе 10 жилых домов и образовательных учреждений.

Война •   •  9619 просмотра
Донецкая область под вражеским огнем: на Птичье армия рф сбросила управляемую авиабомбу, по Тарасовке ударила "Смерчем", 3 раненых