Китайські компанії переходять на таємні платежі в росії: в чому причина

Через відмову великих китайських банків від фінансування російських транзакцій, деякі китайські компанії почали використовувати малі банки на кордоні, а також нелегальні фінансові методи, включаючи грошових брокерів і криптовалюту. Про це повідомляє Reuters з посиланням на власне джерело, пише УНН.

Деталі

Один з китайських виробників побутової техніки розповів виданню, що він зіткнувся з труднощами у поставках своєї продукції до росії через обмеження великих китайських банків на платежі. Він зазначив, що фірма розглядає використання валютних брокерів на китайсько-російському кордоні для здійснення розрахунків за електротовари.

Reuters нагадує, що США ввели санкцій проти росії після її повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. Нині є загроза розширення цих санкцій на китайські банки, які, на думку США, сприяють військовим діям москви. Це суттєво ускладнює фінансування навіть невійськової торгівлі між Китаєм та росією, створюючи серйозні проблеми для малих китайських експортерів.

За інформацією Reuters, у відповідь на відмову великих китайських банків фінансувати транзакції з росією, деякі китайські компанії почали вдаватися до послуг малих банків на кордоні та нелегальних фінансових каналів, включаючи грошових брокерів і заборонену криптовалюту. Інші компанії вирішили повністю покинути російський ринок, зазначили джерела.

Китайські виробники розповідають, що зараз великим банкам потрібно кілька місяців, а не днів, для обробки платежів з росії. Тому вони вимушені користуватися нестандартними платіжними методами або зменшувати обсяги свого бізнесу.

Нагадаємо

80% російських платежів до Китаю повертаються до росії, оскільки великі китайські банки, включаючи ICBC, припинили приймати китайські юані з рф через санкції США.

Китай суттєво збільшив поставки до росії навігаційного обладнання та комплектуючих до військової техніки - ЗМІ