Китайський юань офіційно став головною іноземною валютою росії, замінивши долар та євро
Київ • УНН
російський центробанк оголосив, що китайський юань стане основною іноземною валютою в рф, замінивши долар і євро, на тлі розширення санкцій США проти москви.
Юань стане основною іноземною валютою росії. Про це 13 червня заявив російський центробанк, передає УНН.
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За даними центробанку, юань вже два роки, як став основною валютою на біржових торгах в росії, і на поточний момент досяг частки в 54%. У повідомленні йдеться про те, що біржовий курс юань-рубль буде задавати траєкторію для всіх інших валютних пар, зокрема євро і долара, і стане орієнтиром для учасників ринку.
При цьому зміниться коло даних для розрахунку офіційного курсу рубля. Біржа також перестане проводити торги за інструментами з розрахунками в доларах США і євро на фондовому і грошовому ринках.
Заява випущена на тлі істотного розширення санкцій США щодо росії, і включення до списку санкцій московської біржі.
Нагадаємо
Цього року китайський юань замінив долар США як найбільш продавану валюту в росії. Юань вперше перевершив долар за місячним обсягом торгів у лютому, а в березні різниця стала помітнішою. До вторгнення обсяг торгів юанем на російському ринку був мізерний.
Московська біржа зупинила торги доларом і євро на тлі санкцій США12.06.24, 19:35 • 41175 переглядiв