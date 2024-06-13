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Китайський юань офіційно став головною іноземною валютою росії, замінивши долар та євро

Китайський юань офіційно став головною іноземною валютою росії, замінивши долар та євро

Київ • УНН

 • 21362 перегляди

російський центробанк оголосив, що китайський юань стане основною іноземною валютою в рф, замінивши долар і євро, на тлі розширення санкцій США проти москви.

Юань стане основною іноземною валютою росії. Про це 13 червня заявив російський центробанк, передає УНН.

Деталі

За даними центробанку, юань вже два роки, як став основною валютою на біржових торгах в росії, і на поточний момент досяг частки в 54%. У повідомленні йдеться про те, що біржовий курс юань-рубль буде задавати траєкторію для всіх інших валютних пар, зокрема євро і долара, і стане орієнтиром для учасників ринку.

При цьому зміниться коло даних для розрахунку офіційного курсу рубля. Біржа також перестане проводити торги за інструментами з розрахунками в доларах США і євро на фондовому і грошовому ринках.

Заява випущена на тлі істотного розширення санкцій США щодо росії, і включення до списку санкцій московської біржі.

Нагадаємо

Цього року китайський юань замінив долар США як найбільш продавану валюту в росії. Юань вперше перевершив долар за місячним обсягом торгів у лютому, а в березні різниця стала помітнішою. До вторгнення обсяг торгів юанем на російському ринку був мізерний.

Московська біржа зупинила торги доларом і євро на тлі санкцій США12.06.24, 19:35 • 41175 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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