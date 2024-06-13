Киев • УНН
российский центробанк объявил, что китайский юань станет основной иностранной валютой в рф, заменив доллар и евро, на фоне расширения санкций США против москвы.
Юань станет основной иностранной валютой россии. Об этом 13 июня заявил российский центробанк, передает УНН.
Детали
По данным центробанка, юань уже два года, как стал основной валютой на биржевых торгах в россии, и на текущий момент достиг доли в 54%. В сообщении говорится о том, что биржевой курс юань-рубль будет задавать траекторию для всех остальных валютных пар, в частности евро и доллара, и станет ориентиром для участников рынка.
При этом изменится круг данных для расчета официального курса рубля. Биржа также перестанет проводить торги по инструментам с расчетами в долларах США и евро на фондовом и денежном рынках.
Заявление выпущено на фоне существенного расширения санкций США в отношении россии, и включения в санкционный список московской биржи.
Напомним
В этом году китайский юань заменил доллар США как наиболее продаваемую валюту в россии. Юань впервые превзошел доллар по месячному объему торгов в феврале, а в марте разница стала более заметной. До вторжения объем торгов юанем на российском рынке был мизерный.
Московская биржа остановила торги долларом и евро на фоне санкций США12 июня 2024, 16:35 • 39564 просмотра