Юань станет основной иностранной валютой россии. Об этом 13 июня заявил российский центробанк, передает УНН.

Детали

По данным центробанка, юань уже два года, как стал основной валютой на биржевых торгах в россии, и на текущий момент достиг доли в 54%. В сообщении говорится о том, что биржевой курс юань-рубль будет задавать траекторию для всех остальных валютных пар, в частности евро и доллара, и станет ориентиром для участников рынка.

При этом изменится круг данных для расчета официального курса рубля. Биржа также перестанет проводить торги по инструментам с расчетами в долларах США и евро на фондовом и денежном рынках.

Заявление выпущено на фоне существенного расширения санкций США в отношении россии, и включения в санкционный список московской биржи.

Напомним

В этом году китайский юань заменил доллар США как наиболее продаваемую валюту в россии. Юань впервые превзошел доллар по месячному объему торгов в феврале, а в марте разница стала более заметной. До вторжения объем торгов юанем на российском рынке был мизерный.

Московская биржа остановила торги долларом и евро на фоне санкций США