Московская биржа остановила торги долларом и евро на фоне санкций США

С завтрашнего дня, 13 июня, Московская биржа не будет проводить торги долларом и евро в связи с попаданием под санкции США. Об этом пишет УНН со ссылкой на Московскую биржу.

Детали

Как говорится в сообщении, в связи с введением США санкций с 13 июня торги на рынках Московской биржи будут проводиться в соответствии с действующим регламентом:

на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро;

на фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро;

на срочном рынке торги проводят в обычном режиме.

Напомним

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