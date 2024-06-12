Московська біржа зупинила торги доларом і євро на тлі санкцій США
Київ • УНН
Московська біржа припиняє торги в доларах США та євро з 13 червня через санкції США проти росії.
Відзавтра, 13 червня, Московська біржа не проводитиме торги доларом та євро у зв'язку з потраплянням під санкції США. Про це пише УНН з посиланням на Московську біржу.
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Як йдеться у повідомленні, у зв'язку з введенням США санкцій з 13 червня торги на ринках Московської біржі проводитимуться відповідно до чинного регламенту:
на валютному ринку та ринку дорогоцінних металів торги здійснюються за всіма інструментами, за винятком валютних пар з доларом США та євро;
на фондовому та грошовому ринках, ринку стандартизованих похідних фінансових інструментів торги здійснюються за всіма інструментами, за винятком інструментів з розрахунками у доларах США та євро;
на терміновому ринку торги проводять у звичайному режимі.
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