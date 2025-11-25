АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід для ексміністра Чернишова
Київ • УНН
Апеляційна палата ВАКС залишила без змін ухвалу про тримання під вартою колишнього віцепрем'єра Олексія Чернишова з можливістю внесення 51,6 млн гривень застави. За підозрюваного вже внесено заставу та покладено процесуальні обов’язки, зокрема здача закордонного паспорта.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України залишила без змін ухвалу слідчого судді ВАКС від 18 листопада про застосування до колишнього віце-прем’єр-міністра - міністра національної єдності Олексія Чернишова запобіжного заходу у виді тримання під вартою з можливість внесення 51,6 млн гривень застави. Про це повідомляє АП ВАКС у Facebook, передає УНН.
Деталі
Колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту.
Рішення набирає законної сили з моменту проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку. Наразі за підозрюваного внесено заставу та покладено ряд процесуальних обов’язків, зокрема щодо здачі закордонного паспорта
Повідомляється, що за даними органу досудового розслідування, колишній віце-прем’єр-міністр підозрюється у незаконному збагаченні (ст. 368-5 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо
НАБУ і САП задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову. Загалом зафіксовано передачу 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою.
Згодом колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні.
Вищий антикорупційний суд застосував до колишнього віцепрем’єр-міністра - міністра національної єдності Олексія Чернишова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави у справі щодо корупції в енергетиці.
Чернишов, якого підозрюють у незаконному збагаченні, оскаржив рішення Вищого антикорупційного суду щодо запобіжного заходу.