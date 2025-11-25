АП ВАКС оставила без изменений меру пресечения для экс-министра Чернышова

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины оставила без изменений определение следственного судьи ВАКС от 18 ноября о применении к бывшему вице-премьер-министру - министру национального единства Алексею Чернышову меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 51,6 млн гривен залога. Об этом сообщает АП ВАКС в Facebook, передает УНН.

Коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы стороны защиты.

Решение вступает в законную силу с момента провозглашения и не подлежит обжалованию в кассационном порядке. В настоящее время за подозреваемого внесен залог и возложен ряд процессуальных обязанностей, в частности по сдаче заграничного паспорта