АП ВАКС оставила без изменений меру пресечения для экс-министра Чернышова
Киев • УНН
Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений определение о содержании под стражей бывшего вице-премьера Алексея Чернышова с возможностью внесения 51,6 млн гривен залога. За подозреваемого уже внесен залог и возложены процессуальные обязанности, в частности сдача загранпаспорта.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины оставила без изменений определение следственного судьи ВАКС от 18 ноября о применении к бывшему вице-премьер-министру - министру национального единства Алексею Чернышову меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 51,6 млн гривен залога. Об этом сообщает АП ВАКС в Facebook, передает УНН.
Детали
Коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы стороны защиты.
Решение вступает в законную силу с момента провозглашения и не подлежит обжалованию в кассационном порядке. В настоящее время за подозреваемого внесен залог и возложен ряд процессуальных обязанностей, в частности по сдаче заграничного паспорта
Сообщается, что по данным органа досудебного расследования, бывший вице-премьер-министр подозревается в незаконном обогащении (ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины).
Напомним
НАБУ и САП задокументировали, как участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову. В общей сложности зафиксирована передача 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными.
Впоследствии бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении.
Высший антикоррупционный суд применил к бывшему вице-премьер-министру - министру национального единства Алексею Чернышову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога по делу о коррупции в энергетике.
Чернышов, которого подозревают в незаконном обогащении, обжаловал решение Высшего антикоррупционного суда относительно меры пресечения.