АП ВАКС оставила без изменений меру пресечения для экс-министра Чернышова

Эксклюзив
13:41 • 1710 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
13:21 • 9472 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06 • 6614 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
13:00 • 5886 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
12:32 • 5648 просмотра
Bloomberg: у Дрисколла на фоне встречи с россиянами в ОАЭ заявили, что переговоры идут хорошо, Буданов также в Абу-Даби
12:28 • 4404 просмотра
Враг движется круглосуточно: россияне намерены окружить Мирноград в Донецкой области - 7 корпус ДШВVideo
Эксклюзив
11:46 • 7040 просмотра
Из-за неявки адвоката суд не смог рассмотреть вопрос отстранения от должности врача-онколога, чей пациент умер в скандальной клинике "Одрекс"Photo
10:50 • 11361 просмотра
Атака рф по Киеву 25 ноября: число погибших увеличилось до 7 человекPhoto
Эксклюзив
10:00 • 25340 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
09:24 • 19574 просмотра
Умеров после мирных переговоров в Женеве: есть "общее понимание" по соглашению, визит Зеленского в США для договоренности с Трампом ожидается в ноябре
публикации
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
13:21 • 9480 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
10:00 • 25343 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 78105 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 106335 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 96368 просмотра
АП ВАКС оставила без изменений меру пресечения для экс-министра Чернышова

Киев • УНН

 • 748 просмотра

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений определение о содержании под стражей бывшего вице-премьера Алексея Чернышова с возможностью внесения 51,6 млн гривен залога. За подозреваемого уже внесен залог и возложены процессуальные обязанности, в частности сдача загранпаспорта.

АП ВАКС оставила без изменений меру пресечения для экс-министра Чернышова

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины оставила без изменений определение следственного судьи ВАКС от 18 ноября о применении к бывшему вице-премьер-министру - министру национального единства Алексею Чернышову меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 51,6 млн гривен залога. Об этом сообщает АП ВАКС в Facebook, передает УНН.

Детали

Коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы стороны защиты.

Решение вступает в законную силу с момента провозглашения и не подлежит обжалованию в кассационном порядке. В настоящее время за подозреваемого внесен залог и возложен ряд процессуальных обязанностей, в частности по сдаче заграничного паспорта

- говорится в сообщении.

Сообщается, что по данным органа досудебного расследования, бывший вице-премьер-министр подозревается в незаконном обогащении (ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины).

Напомним

НАБУ и САП задокументировали, как участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову. В общей сложности зафиксирована передача 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными.

Впоследствии бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении.

Высший антикоррупционный суд применил к бывшему вице-премьер-министру - министру национального единства Алексею Чернышову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога по делу о коррупции в энергетике.

Чернышов, которого подозревают в незаконном обогащении, обжаловал решение Высшего антикоррупционного суда относительно меры пресечения.

Павел Башинский

ОбществоПолитикаКриминал и ЧП
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Министерство национального единства Украины
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Алексей Чернышов
Национальное антикоррупционное бюро Украины