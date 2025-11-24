Чернишов оскаржив рішення ВАКС щодо запобіжного заходу у справі про корупцію в енергетиці
Київ • УНН
Колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов, підозрюваний у незаконному збагаченні, оскаржив рішення ВАКС щодо запобіжного заходу. Йому повідомили про підозру у незаконному збагаченні та застосували тримання під вартою з можливістю застави.
Колишній віцепрем'єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов, підозрюваний у незаконному збагаченні, оскаржив рішення Вищого антикорупційного суду щодо запобіжного заходу. Про це передає УНН з посиланням на портал Судова влада України.
Деталі
Відповідно до даних порталу, Чернишов 24 листопада подав до АП ВАКС апеляційну скаргу на перегляд ухвали ВАКС щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу щодо справи про незаконне збагачення.
У стадії розгляду справи вказується "Призначено склад суду".
Нагадаємо
НАБУ і САП задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову. Загалом зафіксовано передачу 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою.
Згодом колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні.
Вищий антикорупційний суд застосував до колишнього віцепрем’єр-міністра - міністра національної єдності Олексія Чернишова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави у справі щодо корупції в енергетиці.