Чернышов обжаловал решение ВАКС о мере пресечения по делу о коррупции в энергетике
Киев • УНН
Бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов, подозреваемый в незаконном обогащении, обжаловал решение ВАКС о мере пресечения. Ему сообщили о подозрении в незаконном обогащении и применили содержание под стражей с возможностью залога.
Бывший вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышов, подозреваемый в незаконном обогащении, обжаловал решение Высшего антикоррупционного суда относительно меры пресечения. Об этом передает УНН со ссылкой на портал Судебная власть Украины.
Детали
Согласно данным портала, Чернышов 24 ноября подал в АП ВАКС апелляционную жалобу на пересмотр определения ВАКС относительно избрания подозреваемому меры пресечения по делу о незаконном обогащении.
В стадии рассмотрения дела указывается "Назначен состав суда".
Напомним
НАБУ и САП задокументировали, как участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову. В общей сложности зафиксирована передача 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными.
Впоследствии бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении.
Высший антикоррупционный суд применил к бывшему вице-премьер-министру - министру национального единства Алексею Чернышову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога по делу о коррупции в энергетике.