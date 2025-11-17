Обрання запобіжного заходу Чернишову: суд оголосив про паузу в засіданні до завтра
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд оголосив паузу в засіданні щодо обрання запобіжного заходу Олексію Чернишову. Засідання продовжиться 18 листопада о 16:00.
Вищий антикорупційний суд оголосив про паузу у засіданні щодо обрання запобіжного заходу колишньому віцепрем’єр-міністру - міністру національної єдності Олексію Чернишову у справі про корупцію в енергетиці. Засідання продовжиться завтра, 18 листопада, о 16:00, передає УНН.
Продовжимо завтра о 16 годині
Доповнення
НАБУ і САП задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову. Загалом зафіксовано передачу 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою.
Згодом колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні.
21 червня нардеп Ярослав Железняк повідомив з посиланням на два джерела в уряді, що "ще 19-го червня НАБУ/САП надіслали на секретаріат КМУ запрошення на Міністерство національної єдності України, яке очолює Олексій Чернишов, для того, щоб в понеділок 23 червня він з'явився для вручення підозри".
Чернишов 22 червня на тлі попередніх чуток про "неповернення до України" заявив, що вже завершив своє відрядження за кордон, і 23 червня посадовець хотів повертатися до роботи в Кабміні.
24 червня, Чернишов після візиту до НАБУ повідомив, що отримав підозру. Згодом САП офіційно повідомила, що Чернишову повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.
Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно колишнього віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі, та його дружини Світлани.