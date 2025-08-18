Суд арештував майно колишнього віцепрем'єр-міністра Чернишова

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно колишнього віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі, та його дружини Світлани. Про це пише УНН з посиланням на ухвалу Апеляційної палати ВАКС.

Деталі

Як вказується у рішенні суду, ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 25 червня задоволено клопотання детектива НАБУ щодо накладання арешту майна, яке знаходиться у власності Чернишова та його дружини, а саме:

дві квартири;

цінні папери;

кошти, які розміщені на рахунку у банку;

автомобіль Toyota Land Cruiser 200;

100% корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ “АМ ПРОПЕРТІ ГРУП”;

цінні папери на рахунках у цінних паперах, які відкриті ТОВ “АМ ПРОПЕРТІ ГРУП” у ТОВ “Фондова компанія “ДАЛІЗ-ФІНАНС”;

цінні папери, які належать ТОВ “АМ ПРОПЕРТІ ГРУП”.

Однак, ухвалою Апеляційної палати ВАКС, було скасовано рішення щодо накладання арешту на цінні папери ТОВ "АМ ПРОПЕРТІ ГРУП".

Нагадаємо

24 червня, Чернишов після візиту до НАБУ повідомив, що отримав підозру. Згодом САП офіційно повідомила, що Чернишову повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Наприкінці червня Вищий антикорупційний суд обрав віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 млн гривень.