Суд арестовал имущество бывшего вице-премьер-министра Чернышова

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество бывшего вице-премьер-министра – министра национальной единства Алексея Чернышова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере, и его жены Светланы. Об этом пишет УНН со ссылкой на определение Апелляционной палаты ВАКС.

Детали

Как указывается в решении суда, определением следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 25 июня удовлетворено ходатайство детектива НАБУ о наложении ареста на имущество, находящееся в собственности Чернышова и его жены, а именно:

две квартиры;

ценные бумаги;

средства, размещенные на счете в банке;

автомобиль Toyota Land Cruiser 200;

100% корпоративных прав в уставном капитале ООО “АМ ПРОПЕРТИ ГРУПП”;

ценные бумаги на счетах в ценных бумагах, открытых ООО “АМ ПРОПЕРТИ ГРУПП” в ООО “Фондовая компания “ДАЛИЗ-ФИНАНС”;

ценные бумаги, принадлежащие ООО “АМ ПРОПЕРТИ ГРУПП”.

Однако, определением Апелляционной палаты ВАКС, было отменено решение о наложении ареста на ценные бумаги ООО "АМ ПРОПЕРТИ ГРУПП".

Напомним

24 июня Чернышов после визита в НАБУ сообщил, что получил подозрение. Впоследствии САП официально сообщила, что Чернышову сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

В конце июня Высший антикоррупционный суд избрал вице-премьер-министру Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога в размере 120 млн гривен.