Суд арестовал имущество бывшего вице-премьер-министра Чернышова

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова и его жены. Арест касается квартир, ценных бумаг, средств на счетах и автомобиля.

Суд арестовал имущество бывшего вице-премьер-министра Чернышова

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество бывшего вице-премьер-министра – министра национальной единства Алексея Чернышова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере, и его жены Светланы. Об этом пишет УНН со ссылкой на определение Апелляционной палаты ВАКС.

Детали

 Как указывается в решении суда, определением следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 25 июня удовлетворено ходатайство детектива НАБУ о наложении ареста на имущество, находящееся в собственности Чернышова и его жены, а именно: 

  • две квартиры;
    • ценные бумаги;
      • средства, размещенные на счете в банке;
        • автомобиль Toyota Land Cruiser 200;
          • 100% корпоративных прав в уставном капитале ООО “АМ ПРОПЕРТИ ГРУПП”;
            • ценные бумаги на счетах в ценных бумагах, открытых ООО “АМ ПРОПЕРТИ ГРУПП” в ООО “Фондовая компания “ДАЛИЗ-ФИНАНС”;
              • ценные бумаги, принадлежащие ООО “АМ ПРОПЕРТИ ГРУПП”.

                 Однако, определением Апелляционной палаты ВАКС, было отменено решение о наложении ареста на ценные бумаги ООО "АМ ПРОПЕРТИ ГРУПП".

                Напомним

                24 июня Чернышов после визита в НАБУ сообщил, что получил подозрение. Впоследствии САП официально сообщила, что Чернышову сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

                В конце июня Высший антикоррупционный суд избрал вице-премьер-министру Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога в размере 120 млн гривен.

                Павел Башинский

                Криминал и ЧП
                Министерство национального единства Украины
                Гривна
                Специализированная антикоррупционная прокуратура
                Алексей Чернышов
                Высший антикоррупционный суд Украины
                Национальное антикоррупционное бюро Украины
                Toyota