В Украине 18 ноября графики будут действовать круглосуточно: сколько очередей будут отключать
14:33 • 15339 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15 • 16882 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46 • 18068 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
17 ноября, 12:28 • 19883 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 19502 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
17 ноября, 07:00 • 44332 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 25469 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 19564 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 21923 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 07:00 • 44327 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
16 ноября, 08:19 • 80083 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 73856 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 130800 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
14 ноября, 13:14 • 108729 просмотра
Избрание меры пресечения Чернышову: суд объявил о паузе в заседании до завтра

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Высший антикоррупционный суд объявил паузу в заседании по избранию меры пресечения Алексею Чернышову. Заседание продолжится 18 ноября в 16:00.

Избрание меры пресечения Чернышову: суд объявил о паузе в заседании до завтра

Высший антикоррупционный суд объявил о паузе в заседании по избранию меры пресечения бывшему вице-премьер-министру - министру национального единства Алексею Чернышову по делу о коррупции в энергетике. Заседание продолжится завтра, 18 ноября, в 16:00, передает УНН.

Продолжим завтра в 16 часов 

- сказал судья.

Дополнение

НАБУ и САП задокументировали, как участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову. В общей сложности зафиксирована передача 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными.

Впоследствии бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении.

21 июня нардеп Ярослав Железняк сообщил со ссылкой на два источника в правительстве, что "еще 19 июня НАБУ/САП направили в секретариат КМУ приглашение в Министерство национального единства Украины, которое возглавляет Алексей Чернышов, для того, чтобы в понедельник 23 июня он явился для вручения подозрения".

Чернышов 22 июня на фоне предыдущих слухов о "невозвращении в Украину" заявил, что уже завершил свою командировку за границу, и 23 июня чиновник хотел возвращаться к работе в Кабмине.

24 июня, Чернышов после визита в НАБУ сообщил, что получил подозрение. Впоследствии САП официально сообщила, что Чернышову сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество бывшего вице-премьер-министра – министра национального единства Алексея Чернышова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере, и его жены Светланы.

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧП
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Электроэнергия
Министерство национального единства Украины
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Алексей Чернышов
Ярослав Железняк