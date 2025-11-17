Избрание меры пресечения Чернышову: суд объявил о паузе в заседании до завтра
Высший антикоррупционный суд объявил паузу в заседании по избранию меры пресечения Алексею Чернышову. Заседание продолжится 18 ноября в 16:00.
Высший антикоррупционный суд объявил о паузе в заседании по избранию меры пресечения бывшему вице-премьер-министру - министру национального единства Алексею Чернышову по делу о коррупции в энергетике. Заседание продолжится завтра, 18 ноября, в 16:00, передает УНН.
Продолжим завтра в 16 часов
Дополнение
НАБУ и САП задокументировали, как участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову. В общей сложности зафиксирована передача 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными.
Впоследствии бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении.
21 июня нардеп Ярослав Железняк сообщил со ссылкой на два источника в правительстве, что "еще 19 июня НАБУ/САП направили в секретариат КМУ приглашение в Министерство национального единства Украины, которое возглавляет Алексей Чернышов, для того, чтобы в понедельник 23 июня он явился для вручения подозрения".
Чернышов 22 июня на фоне предыдущих слухов о "невозвращении в Украину" заявил, что уже завершил свою командировку за границу, и 23 июня чиновник хотел возвращаться к работе в Кабмине.
24 июня, Чернышов после визита в НАБУ сообщил, что получил подозрение. Впоследствии САП официально сообщила, что Чернышову сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.
Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество бывшего вице-премьер-министра – министра национального единства Алексея Чернышова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере, и его жены Светланы.