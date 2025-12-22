$42.250.09
Ексклюзив
11:25 • 892 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 3180 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 4754 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 4722 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 5132 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 4602 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
07:25 • 13275 перегляди
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25 • 30375 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 43719 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 47441 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
"Особливих змін не відбулося": Лещенко каже, після звільнення Єрмака його і Подоляка перепризначили, а заступники з ОП і далі працюють

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Сергій Лещенко та Михайло Подоляк були перепризначені на посади радників Офісу Президента після звільнення Андрія Єрмака. За словами Лещенка, суттєвих змін у роботі Офісу не відбулося, а кадрові призначення не є пріоритетом Президента.

"Особливих змін не відбулося": Лещенко каже, після звільнення Єрмака його і Подоляка перепризначили, а заступники з ОП і далі працюють

Щонайменше двох радників очільника Офісу Президента Сергія Лещенка та Михайла Подоляка після звільнення Андрія Єрмака з посади керівника ОП не було звільнено, а лише перепризначено на посади радників Офісу Президента, повідомив сам Лещенко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

"Коли змінюється керівництво, тобто, пішов глава Офісу, пішли його радники, зараз немає глави Офісу, а я і Михайло Подоляк - ми перепризначені на посаду радників Офісу Президента, і це теж рішення, якому вже не один тиждень", - заявив Лещенко.

З його слів, "особливих змін це не потягнуло за собою, лише Президент, він сказав, що знають всі громадяни про те, що він зараз сфокусований на порядку денному переговорів, і питання кадрових призначень зараз не є пріоритетом його діяльності, відповідно, поки Офіс функціонує в тому вигляді, як він і працює останні тижні".

Окрім того, Лещенко зазначив, що суттєвих змін у роботі заступників керівника Офісу і вертикалі під ними не відбулося.

"Заступники голови Офісу відповідальні за кожен напрямок, штатні посади, бо і я, і Михайло Подоляк - ми позаштатні радники, а заступники і вертикалі під ними, як і працювали так і працюють. Власне кажучи, особливих змін в роботі Офісу не відбулося", - додав Лещенко

Нагадаємо

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що нового голови Офісу Президента найближчим часом не буде. Замість нього працюватиме команда заступників та радників.

Алла Кіосак

