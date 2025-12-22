"Особливих змін не відбулося": Лещенко каже, після звільнення Єрмака його і Подоляка перепризначили, а заступники з ОП і далі працюють
Київ • УНН
Сергій Лещенко та Михайло Подоляк були перепризначені на посади радників Офісу Президента після звільнення Андрія Єрмака. За словами Лещенка, суттєвих змін у роботі Офісу не відбулося, а кадрові призначення не є пріоритетом Президента.
Щонайменше двох радників очільника Офісу Президента Сергія Лещенка та Михайла Подоляка після звільнення Андрія Єрмака з посади керівника ОП не було звільнено, а лише перепризначено на посади радників Офісу Президента, повідомив сам Лещенко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
"Коли змінюється керівництво, тобто, пішов глава Офісу, пішли його радники, зараз немає глави Офісу, а я і Михайло Подоляк - ми перепризначені на посаду радників Офісу Президента, і це теж рішення, якому вже не один тиждень", - заявив Лещенко.
З його слів, "особливих змін це не потягнуло за собою, лише Президент, він сказав, що знають всі громадяни про те, що він зараз сфокусований на порядку денному переговорів, і питання кадрових призначень зараз не є пріоритетом його діяльності, відповідно, поки Офіс функціонує в тому вигляді, як він і працює останні тижні".
Окрім того, Лещенко зазначив, що суттєвих змін у роботі заступників керівника Офісу і вертикалі під ними не відбулося.
"Заступники голови Офісу відповідальні за кожен напрямок, штатні посади, бо і я, і Михайло Подоляк - ми позаштатні радники, а заступники і вертикалі під ними, як і працювали так і працюють. Власне кажучи, особливих змін в роботі Офісу не відбулося", - додав Лещенко
Нагадаємо
Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що нового голови Офісу Президента найближчим часом не буде. Замість нього працюватиме команда заступників та радників.