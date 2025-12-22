"Особых изменений не произошло": Лещенко говорит, после увольнения Ермака его и Подоляка переназначили, а заместители из ОП и дальше работают
Киев • УНН
Сергей Лещенко и Михаил Подоляк были переназначены на должности советников Офиса Президента после увольнения Андрея Ермака. По словам Лещенко, существенных изменений в работе Офиса не произошло, а кадровые назначения не являются приоритетом Президента.
По меньшей мере два советника главы Офиса Президента Сергея Лещенко и Михаила Подоляка после увольнения Андрея Ермака с должности руководителя ОП не были уволены, а лишь переназначены на должности советников Офиса Президента, сообщил сам Лещенко в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
"Когда меняется руководство, то есть, ушел глава Офиса, ушли его советники, сейчас нет главы Офиса, а я и Михаил Подоляк - мы переназначены на должность советников Офиса Президента, и это тоже решение, которому уже не одна неделя", - заявил Лещенко.
По его словам, "особых изменений это не повлекло за собой, только Президент, он сказал, что знают все граждане о том, что он сейчас сфокусирован на повестке дня переговоров, и вопрос кадровых назначений сейчас не является приоритетом его деятельности, соответственно, пока Офис функционирует в том виде, как он и работает последние недели".
Кроме того, Лещенко отметил, что существенных изменений в работе заместителей руководителя Офиса и вертикали под ними не произошло.
"Заместители главы Офиса ответственны за каждое направление, штатные должности, потому что и я, и Михаил Подоляк - мы внештатные советники, а заместители и вертикали под ними, как и работали так и работают. Собственно говоря, особых изменений в работе Офиса не произошло", - добавил Лещенко.
Напомним
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что нового главы Офиса Президента в ближайшее время не будет. Вместо него будет работать команда заместителей и советников.