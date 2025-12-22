$42.250.09
Эксклюзив
11:25 • 1338 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 4048 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 5582 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 5518 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 5822 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 5000 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
07:25 • 13545 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 30790 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 44137 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 47850 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
"Особых изменений не произошло": Лещенко говорит, после увольнения Ермака его и Подоляка переназначили, а заместители из ОП и дальше работают

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Сергей Лещенко и Михаил Подоляк были переназначены на должности советников Офиса Президента после увольнения Андрея Ермака. По словам Лещенко, существенных изменений в работе Офиса не произошло, а кадровые назначения не являются приоритетом Президента.

"Особых изменений не произошло": Лещенко говорит, после увольнения Ермака его и Подоляка переназначили, а заместители из ОП и дальше работают

По меньшей мере два советника главы Офиса Президента Сергея Лещенко и Михаила Подоляка после увольнения Андрея Ермака с должности руководителя ОП не были уволены, а лишь переназначены на должности советников Офиса Президента, сообщил сам Лещенко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"Когда меняется руководство, то есть, ушел глава Офиса, ушли его советники, сейчас нет главы Офиса, а я и Михаил Подоляк - мы переназначены на должность советников Офиса Президента, и это тоже решение, которому уже не одна неделя", - заявил Лещенко.

По его словам, "особых изменений это не повлекло за собой, только Президент, он сказал, что знают все граждане о том, что он сейчас сфокусирован на повестке дня переговоров, и вопрос кадровых назначений сейчас не является приоритетом его деятельности, соответственно, пока Офис функционирует в том виде, как он и работает последние недели".

Кроме того, Лещенко отметил, что существенных изменений в работе заместителей руководителя Офиса и вертикали под ними не произошло.

"Заместители главы Офиса ответственны за каждое направление, штатные должности, потому что и я, и Михаил Подоляк - мы внештатные советники, а заместители и вертикали под ними, как и работали так и работают. Собственно говоря, особых изменений в работе Офиса не произошло", - добавил Лещенко.

Напомним

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что нового главы Офиса Президента в ближайшее время не будет. Вместо него будет работать команда заместителей и советников.

Алла Киосак

Политика
Кабинет Министров Украины
Министерство национального единства Украины
Сергей Лещенко
Офис Президента Украины
Михаил Подоляк
Андрій Єрмак
Ярослав Железняк