Повідомлення про залишення Чернишова під вартою було помилкою - АП ВАКС

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду повідомляє, що вчорашнє повідомлення про колишнього віцепрем’єр-міністра - міністра національної єдності Олексія Чернишова, в якому вказувалося, що суд залишив без змін ухвалу слідчого судді ВАКС про застосування до нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою, було помилкою працівників апарату. Про це повідомляє пресслужба АП ВАКС, передає УНН.

Деталі

25 листопада на сторінці Апеляційної палати ВАКС ми опублікували інформацію, яка не відповідала дійсності. Просимо пробачення за цю помилку наших працівників апарату. Наголошуємо: ніхто з суддів Апеляційної палати ВАКС, які розглядають це провадження, не брав участі у підготовці чи погодженні цієї публікації. Хибну інформацію ми оперативно видалили, щоб не вводити в оману тих, хто слідкує за нашою роботою - йдеться в повідомленні.

У ВАКС зазначили, що виявили слабке місце у внутрішньому процесі підготовки комунікаційних матеріалів і вже роблять необхідні кроки, щоб не допустити таких помилок у майбутньому.

Доповнення

Вчора, 25 листопада, УНН з посиланням на АП ВАКС повідомляв, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України залишила без змін ухвалу слідчого судді ВАКС від 18 листопада про застосування до колишнього віце-прем’єр-міністра - міністра національної єдності Олексія Чернишова запобіжного заходу у виді тримання під вартою з можливість внесення 51,6 млн гривень застави.

Ввечері пресслужба АП ВАКС уточнила, що раніше оприлюднене в соціальних мережах повідомлення щодо залишення без змін запобіжного заходу колишньому віце-прем’єр-міністру - міністру національної єдності Олексію Чернишову містило помилку, відповідна ухвала стосувалась іншої особи – ще однієї підозрюваної у справі НАЕК "Енергоатом".

Наголошуємо, що апеляційні скарги сторони захисту колишнього віце-прем’єр-міністра були призначені до розгляду сьогодні (25 листопада - ред.), однак судове засідання було знято з розгляду у зв’язку із зайнятістю колегії в інших процесах. Таким чином, апеляційний розгляд у цьому провадженні ще не відбувався, і жодних рішень наразі не ухвалено. Дату та час нового судового засідання буде повідомлено додатково - повідомляли в АП ВАКС.

Сам Чернишов у Facebook 25 листопада написав: "Півгодини тому з новин дізнався про те, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі запобіжний захід. Сьогодні (25 листопада - ред.) на 10:30 було призначене засідання. Я був на місці рівно о 10:30. До нас вийшла працівниця суду і повідомила, що ми можемо їхати, оскільки засідання перенесене. Дату мають повідомити пізніше. Розгляду не було".

Згодом Чернишов уточнив, що "повідомлення вже видалено, прес-служба стверджує, що новину та ілюстрацію щодо мене підготували "помилково".

Нагадаємо

НАБУ і САП задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову. Загалом зафіксовано передачу 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою.

Згодом колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні.

Вищий антикорупційний суд застосував до колишнього віцепрем’єр-міністра - міністра національної єдності Олексія Чернишова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави у справі щодо корупції в енергетиці.