Сообщение об оставлении Чернышова под стражей было ошибкой - АП ВАКС

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда сообщает, что вчерашнее сообщение о бывшем вице-премьер-министре - министре национальной единства Алексее Чернышове, в котором указывалось, что суд оставил без изменений постановление следственного судьи ВАКС о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей, было ошибкой сотрудников аппарата. Об этом сообщает пресс-служба АП ВАКС, передает УНН.

Детали

25 ноября на странице Апелляционной палаты ВАКС мы опубликовали информацию, которая не соответствовала действительности. Просим прощения за эту ошибку наших сотрудников аппарата. Подчеркиваем: никто из судей Апелляционной палаты ВАКС, рассматривающих это производство, не принимал участия в подготовке или согласовании этой публикации. Ошибочную информацию мы оперативно удалили, чтобы не вводить в заблуждение тех, кто следит за нашей работой - говорится в сообщении.

В ВАКС отметили, что выявили слабое место во внутреннем процессе подготовки коммуникационных материалов и уже предпринимают необходимые шаги, чтобы не допустить таких ошибок в будущем.

Дополнение

Вчера, 25 ноября, УНН со ссылкой на АП ВАКС сообщал, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины оставила без изменений постановление следственного судьи ВАКС от 18 ноября о применении к бывшему вице-премьер-министру - министру национальной единства Алексею Чернышову меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 51,6 млн гривен залога.

АП ВАКС оставила без изменений меру пресечения для экс-министра Чернышова

Вечером пресс-служба АП ВАКС уточнила, что ранее обнародованное в социальных сетях сообщение относительно оставления без изменений меры пресечения бывшему вице-премьер-министру - министру национальной единства Алексею Чернышову содержало ошибку, соответствующее постановление касалось другого лица – еще одной подозреваемой по делу НАЭК "Энергоатом".

Подчеркиваем, что апелляционные жалобы стороны защиты бывшего вице-премьер-министра были назначены к рассмотрению сегодня (25 ноября - ред.), однако судебное заседание было снято с рассмотрения в связи с занятостью коллегии в других процессах. Таким образом, апелляционное рассмотрение в этом производстве еще не состоялось, и никаких решений пока не принято. Дата и время нового судебного заседания будут сообщены дополнительно - сообщали в АП ВАКС.

Сам Чернышов в Facebook 25 ноября написал: "Полчаса назад из новостей узнал о том, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения. Сегодня (25 ноября - ред.) на 10:30 было назначено заседание. Я был на месте ровно в 10:30. К нам вышла сотрудница суда и сообщила, что мы можем ехать, поскольку заседание перенесено. Дату должны сообщить позже. Рассмотрения не было".

Впоследствии Чернышов уточнил, что "сообщение уже удалено, пресс-служба утверждает, что новость и иллюстрацию относительно меня подготовили "ошибочно".

Чернышов обжаловал решение ВАКС о мере пресечения по делу о коррупции в энергетике

Напомним

НАБУ и САП задокументировали, как участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову. В общей сложности зафиксирована передача 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными.

Впоследствии бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении.

Высший антикоррупционный суд применил к бывшему вице-премьер-министру - министру национальной единства Алексею Чернышову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога по делу о коррупции в энергетике.