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MIM-104 Patriot

ЄС схвалив 6,1 млрд євро на оборонні потреби України, зокрема на ППО

Київ • УНН

 • 136 перегляди

ЄС схвалив 6,1 млрд євро оборонного фінансування України, зокрема на ППО. Країни-члени також пообіцяли додаткові засоби, але без деталей.

ЄС схвалив 6,1 млрд євро на оборонні потреби України, зокрема на ППО

Країни Європейського Союзу заявили про готовність надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони на тлі посилення російських ударів. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Віклоу в Ірландії, передає УНН із посиланням на Європейську службу зовнішніх дій.

Водночас конкретні держави, кількість засобів ППО та обсяги нової допомоги наразі не розкриваються і мають бути оголошені самими країнами.

Деталі

За словами Каллас, під час зустрічі держави-члени ЄС повідомили про наміри посилити українську протиповітряну оборону, чого європейська сторона тривалий час закликала їх зробити.

Для України було важливо почути, що в питанні ППО є реальний рух

- заявила Каллас.

Водночас вона відмовилася називати країни, які взяли на себе нові зобов'язання, а також кількість обіцяних засобів або ракет-перехоплювачів. За словами очільниці європейської дипломатії, відповідні держави мають самостійно оприлюднити свої рішення та конкретні параметри допомоги.

Каллас також наголосила, що посилення української ППО залишається одним із ключових напрямів підтримки України з боку Європейського Союзу. За її словами, Москва не змінила своїх воєнних цілей, а останні російські удари по українських містах демонструють необхідність подальшого зміцнення оборонних можливостей країни.

Вона також повідомила, що в межах механізму Ukraine Support Loan Україні вже перерахували перші 8,47 млрд євро. Ще 6,1 млрд євро схвалили, зокрема для потреб протиповітряної оборони. Водночас Каллас дала зрозуміти, що фінансування через загальноєвропейські механізми саме по собі не покриває всіх потреб України, тому необхідна також двостороння допомога від окремих держав.

Контекст

Раніше Європейська комісія повідомляла, що схвалені 6,1 млрд євро оборонного фінансування можуть бути спрямовані, зокрема, на системи протиповітряної і протиракетної оборони, ракети, боєприпаси та радари. Кошти виділяються в межах Ukraine Support Loan загальним обсягом до 90 млрд євро на 2026–2027 роки, з яких 60 млрд євро передбачено на оборонні потреби України.

Напередодні, 1 вересня, Каллас також заявляла, що однією з найгостріших проблем для української ППО залишається нестача ракет-перехоплювачів. Вона закликала європейські країни переглянути власні запаси, зокрема передавати Україні перехоплювачі, термін зберігання яких наближається до завершення. Паралельно ЄС веде переговори з державами за межами Євросоюзу щодо можливих поставок таких ракет Україні та працює над розвитком виробництва європейських перехоплювачів спільно з українською стороною.

Питання ППО обговорювалося у Віклоу два дні поспіль. Після зустрічі міністрів оборони ЄС 1 вересня конкретних нових домовленостей щодо передачі ракет Patriot оголошено не було. Уже наступного дня, після переговорів глав МЗС, Каллас заявила про "реальний рух" і повідомила, що окремі країни зробили заяви щодо надання Україні засобів ППО.

Нагадаємо

Лідери ЄС і НАТО домовились збільшити допомогу Україні, зокрема, йдеться про покриття витрат на ППО Patriot. Союзники також планують інвестувати в оборону 800 млрд євро.

Олександра Василенко

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