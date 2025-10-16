Василь Ломаченко

$
16 жовтня, 21:15 • 25752 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 29181 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом Трампом
16 жовтня, 17:21 • 24032 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 27845 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 32667 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 44491 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 35557 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 44464 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 77509 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити заборонено
16 жовтня, 06:35 • 23530 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
