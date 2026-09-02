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Шахед-136
MIM-104 Patriot

Посилення підтримки України та інвестиції в оборону у мільярди євро - деталі зустрічі Рютте і фон дер Ляєн

Київ • УНН

 • 1418 перегляди

Лідери ЄС і НАТО домовились збільшити допомогу Україні, зокрема, йдеться про покриття витрат на ППО Patriot. Союзники також планують інвестувати в оборону 800 млрд євро.

Посилення підтримки України та інвестиції в оборону у мільярди євро - деталі зустрічі Рютте і фон дер Ляєн

Європейський Союз і НАТО продовжать надавати Україні необхідну допомогу і не терпітимуть російських акцій, на кшталт нещодавнього інциденту з БПЛА у аеропорту німецького міста Лейпциг. Про це під час спільної пресконференції заявили генеральний секретар НАТО Марк Рютте і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає УНН.

Деталі

Залякування не спрацює, і саме тому я сьогодні зустрічаюся з Генеральним секретарем НАТО. Ми єдині. Європа та НАТО не просто збережуть тиск на росію. Ми його посилимо. І ми не зупинимося. Доти, доки Росія не припинить бомбардувати та вбивати невинних дітей, чоловіків і жінок в Україні

- заявила фон дер Ляєн.

Водночас під час заходу було заявлено, що є новий запит на фінансування Сил оборони України. Його сума становить кілька мільярдів євро і покриватиме витрати на протиповітряну оборону України, зокрема на надсучасні системи ППО "ПАК-3 Патріот".

Крім того, керівники НАТО і ЄС наголосили на необхідності мати більш інтегровану систему оповіщення по всій Європі. Це дозволить швидше перехоплювати загрози. Саме тому у ЄС і НАТО було запропоновано план інвестицій в оборону на суму 800 мільярдів євро, включаючи 150 мільярдів євро в рамках ініціативи SAFE.

Нагадаємо

У Європейському Союзі зробили черговий крок для запровадження нових санкцій проти росії. Голова дипломатії ЄС Кая Каллас 2 вересня заявила про просування у блоці нової пропозиції щодо обмежень проти 1600 суб'єктів, не виключивши розширення списку.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Санкції
Війна в Україні
Марк Рютте
Кая Каллас
НАТО
Лейпциг
MIM-104 Patriot
Європейський Союз
Урсула фон дер Ляєн
Україна