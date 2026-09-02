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Усиление поддержки Украины и инвестиции в оборону на миллиарды евро - детали встречи Рютте и фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 1254 просмотра

Лидеры ЕС и НАТО договорились увеличить помощь Украине, в частности, речь идет о покрытии расходов на ПВО Patriot. Союзники также планируют инвестировать в оборону 800 млрд евро.

Усиление поддержки Украины и инвестиции в оборону на миллиарды евро - детали встречи Рютте и фон дер Ляйен

Европейский Союз и НАТО продолжат оказывать Украине необходимую помощь и не будут терпеть российские акции, подобные недавнему инциденту с БПЛА в аэропорту немецкого города Лейпцига. Об этом во время совместной пресс-конференции заявили генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.

Детали

Запугивание не сработает, и именно поэтому я сегодня встречаюсь с Генеральным секретарем НАТО. Мы едины. Европа и НАТО не просто сохранят давление на Россию. Мы его усилим. И мы не остановимся. До тех пор, пока Россия не прекратит бомбить и убивать невинных детей, мужчин и женщин в Украине

- заявила фон дер Ляйен.

В то же время во время мероприятия было заявлено, что поступил новый запрос на финансирование Сил обороны Украины. Его сумма составляет несколько миллиардов евро и покроет расходы на противовоздушную оборону Украины, в частности на новейшие системы ПВО "ПАК-3 Пэтриот".

Кроме того, руководители НАТО и ЕС подчеркнули необходимость иметь более интегрированную систему оповещения по всей Европе. Это позволит быстрее перехватывать угрозы. Именно поэтому в ЕС и НАТО был предложен план инвестиций в оборону на сумму 800 миллиардов евро, включая 150 миллиардов евро в рамках инициативы SAFE.

Напомним

В Европейском Союзе сделали очередной шаг для введения новых санкций против России. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 2 сентября заявила о продвижении в блоке нового предложения относительно ограничений против 1600 субъектов, не исключив расширения списка.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Марк Рютте
Кайя Каллас
НАТО
Лейпциг
MIM-104 Patriot
Европейский Союз
Урсула фон дер Ляйен
Украина