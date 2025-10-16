Вєрка Сердючка
Сценічний образ Андрія Данилка
Вєрка Сердючка — центральний сценічний образ творчості Андрія Данилка, який він придумав і створив у 1991 році. За словами автора, Вєрка Сердючка — це артперсонаж, через який він розповідає про себе.
1991
Образ був вперше представлений на великій сцені у Полтавському музично-драматичному театрі
1993
Персонаж здобув визнання на конкурсі "Гуморина" та отримав перший приз за акторську роботу
1997
На телеканалі "1+1" відбулася прем'єра розважальної програми "СВ-шоу" з персонажем-провідницею
2001
Відбулася кардинальна зміна сценічного образу персонажа з провідниці на попзірку
2003
Було присвоєно почесне звання Заслуженого артиста України
2007
Представив Україну на пісенному конкурсі "Євробачення" з піснею "Dancing Lasha Tumbai", посівши друге місце
2008
Було присвоєно почесне звання Народного артиста України
2015
З'явився в епізодичній ролі у голлівудському комедійному фільмі
2023
Продав автомобіль Rolls-Royce для збору коштів на потреби українського реабілітаційного центру Superhumans Center
2025
Виступив на ювілейному концерті поета Юрія Рибчинського у Палаці "Україна"