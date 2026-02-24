Влад Ям
Український танцівник і хореограф
Владислав Миколайович Яма, відомий як Влад Яма, — український танцівник, хореограф і телеведучий. Народився 10 липня 1982 року в місті Запоріжжя. Він став широко відомим завдяки участі та перемогам у популярних телевізійних танцювальних проєктах.
Влад Яма є одним із найвідоміших представників сучасної танцювальної культури в Україні та зробив значний внесок у популяризацію бальних і сучасних танців.
2005
Початок телевізійної кар’єри у танцювальних шоу
2006
Широке визнання після участі у проєкті «Танці з зірками»
2010
Став суддею популярних танцювальних телешоу
2015
Активна робота як хореограф і телеведучий
2020
Продовжив участь у телевізійних проєктах
2023
Залишається впливовою фігурою у сфері танцю
2025
Продовжує професійну діяльність у танцювальному мистецтві